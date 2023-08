Une semaine de vacances gratuite est offerte aux touristes de Rhodes

Pour sa part, la compagnie aérienne easyJet a assuré que son «programme de vols vers Rhodes» se poursuivait «comme d'habitude» et que «ses clients qui avaient prévu la semaine dernière de se rendre sur cette île ont eu droit soit à un report de leur vol à une date ultérieure, soit à un bon d'achat».

Craignant des répercussions sur ce secteur moteur de l'économie de leur pays, les voyagistes grecs ont récemment entamé sur les réseaux sociaux une campagne intitulée «Rhodes is safe» («Rhodes est une destination sûre», ndlr) pour inciter à visiter l'île.

Le groupe allemand TUI, le numéro un mondial du tourisme, et la compagnie aérienne britannique Jet2 avaient suspendu leurs vols à destination de Rhodes avant d'y acheminer leurs appareils à vide pour évacuer les touristes affectés.

Après Rhodes, les îles de Corfou et Eubée touchées par des feux

En pleine canicule, un incendie, déclenché le 18 juillet et attisé par des vents forts, a ravagé en dix jours près de 17 770 hectares dans le sud de Rhodes, une île très touristique de la mer Egée (sud-est), selon l'observatoire européen Copernicus (EMS).

Plus de «International»

Les plus lus

L'acte d'accusation contre Trump est «accablant»

D'une longueur de 45 pages, le troisième acte d'accusation fédéral délivré mardi contre Donald Trump, comprend une série d'informations inédites.

Après l'affaire du paiement silencieux à une actrice porno et l'affaire des documents classifiés de Mar-a-Lago, on commencerait presque à se lasser des actes d'accusation fédéraux qui tombent les uns après les autres sur la tête de l'ex-président américain. Les accusations portées mardi sont toutefois les plus graves jamais formulées à l'encontre de Donald Trump: comploter en vue de saper la démocratie américaine.