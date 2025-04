Incendie dans une discothèque en Macédoine du Nord: 61 morts

Le bilan de l'incendie en discothèque en Macédoine du Nord monte à 61 morts. La tragédie a mis en lumière des violations de sécurité.

Le bilan de l'incendie dans une discothèque en Macédoine du Nord dans la nuit du 15 au 16 mars est monté à 61 morts après le décès d'un blessé, a annoncé lundi le ministre macédonien de la Santé Arben Taravari.

Cet homme de 29 ans avait été transféré en Lituanie pour y être soigné de ses graves blessures. Brûlé au 3e degré sur 35% du corps, son était «s'était aggravé depuis le 4 avril», a précisé le ministre.

Image: www.imago-images.de

Soixante-six blessés sont soignés à l'étranger et dix en Macédoine du Nord, a ajouté Taravari. Deux sont dans un état critique. Le sinistre s'était déclaré pendant un concert de hip-hop dans une boîte de nuit de Kocani, à une centaine de kilomètres de la capitale, Skopje. Le feu a pris, selon les premiers éléments de l'enquête, lorsque les étincelles d'engins pyrotechniques placés devant la scène ont embrasé le plafond.

L'établissement était bondée – environ 650 personnes se trouvaient à l'intérieur selon l'enquête – et le parquet a relevé plusieurs violations des normes de sécurité, notamment un manque d'extincteurs et de sorties de secours.

Le gouvernement pointé du doigt

Plus de 30 personnes et trois entreprises sont soupçonnées d'avoir une responsabilité dans ce drame, dont sept policiers, un ancien ministre de l'Economie et des fonctionnaires de son ministère, trois anciens maires de Kocani, d'ex-chefs de l'Inspection nationale des marchés.

Colère en Macédoine, mars 2025. Keystone

L'incendie a soulevé l'indignation en Macédoine du Nord et des milliers de manifestants ont déferlé dans les rues pour demander justice et dénoncer la corruption, considérée par beaucoup comme étant à l'origine de la tragédie. (jah/afp)