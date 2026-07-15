Vidéo: watson

Ça s'est vraiment passé

Le nord-ouest de l'Ontario a pris des airs de film catastrophe. Prisonniers d'une chaleur étouffante et d'une forêt dévorée par les flammes, les passagers d'un train ont vécu une véritable descente aux enfers.

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La province canadienne de l'Ontario est en état d'alerte maximale. Les chiffres donnent le tournis: les autorités luttent contre 160 incendies de forêt actifs sur l’ensemble du territoire. La situation est particulièrement dramatique dans la région nord-ouest, qui concentre à elle seule 128 brasiers

L'un des événements les plus marquants de la crise actuelle en Ontario concerne un train ayant traversé un brasier à proximité de la ville d'Armstrong.



Des images saisissantes, filmées directement depuis l'intérieur des wagons, montrent des scènes apocalyptiques alors que le convoi avance au milieu des flammes. Cette séquence de fin du monde n'a, par miracle, fait aucun blessé.

La violence de ces feux est telle que leur empreinte traverse les frontières provinciales : au Québec, le ciel s'est teinté d'un jaune inquiétant, voilé par d'épais panaches de fumée poussés par les vents

A l'heure actuelle, 53 incendies sont toujours considérés comme hors de contrôle, laissant planer l'ombre d'une catastrophe qui est loin d'avoir dit son dernier mot.

La scène digne d'un film catastrophe 👇