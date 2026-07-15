variable, orageux26°
DE | FR
burger
International
Incendie

Piégés dans un train au cœur d'un incendie au Canada

Vidéo: watson

Ça s'est vraiment passé

Le nord-ouest de l'Ontario a pris des airs de film catastrophe. Prisonniers d'une chaleur étouffante et d'une forêt dévorée par les flammes, les passagers d'un train ont vécu une véritable descente aux enfers.
15.07.2026, 14:5415.07.2026, 15:10
Jérémie Crausaz

La province canadienne de l'Ontario est en état d'alerte maximale. Les chiffres donnent le tournis: les autorités luttent contre 160 incendies de forêt actifs sur l’ensemble du territoire. La situation est particulièrement dramatique dans la région nord-ouest, qui concentre à elle seule 128 brasiers

Un pompier volontaire impliqué dans les feux à Fontainebleau

L'un des événements les plus marquants de la crise actuelle en Ontario concerne un train ayant traversé un brasier à proximité de la ville d'Armstrong.

Des images saisissantes, filmées directement depuis l'intérieur des wagons, montrent des scènes apocalyptiques alors que le convoi avance au milieu des flammes. Cette séquence de fin du monde n'a, par miracle, fait aucun blessé.

La violence de ces feux est telle que leur empreinte traverse les frontières provinciales : au Québec, le ciel s'est teinté d'un jaune inquiétant, voilé par d'épais panaches de fumée poussés par les vents

L'Espagne panse ses plaies après l'incendie qui a fait 12 morts

A l'heure actuelle, 53 incendies sont toujours considérés comme hors de contrôle, laissant planer l'ombre d'une catastrophe qui est loin d'avoir dit son dernier mot.

La scène digne d'un film catastrophe 👇

Vidéo: watson
Plus de news complètement insolites...
Les Etats-Unis veulent construire des trains sur la Lune
2
Les Etats-Unis veulent construire des trains sur la Lune
Ce pigeon a été relâché après 8 mois de prison en Inde
Ce pigeon a été relâché après 8 mois de prison en Inde
«Incrédulité» parmi les fidèles: leur prêtre aurait trempé dans un trafic de Viagra
«Incrédulité» parmi les fidèles: leur prêtre aurait trempé dans un trafic de Viagra
Il a dû avoir la peur de sa vie
Il a dû avoir la peur de sa vie
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Des snacks pour de très grosses faims
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un parasite alimentaire fait des milliers de malades aux Etats-Unis
Les Etats-Unis sont en proie à une épidémie d'infections intestinales. Diarrhée explosive, fièvre, vomissements: les symptômes sont divers.
Plus de la moitié des Etats américains font face à une épidémie de maladies gastro-intestinales causées par un parasite alimentaire, a rapporté mardi la principale agence sanitaire du pays. Près de 7000 cas confirmés ou suspects de cyclosporose, une infection provoquée par un parasite microscopique, ont été recensés à ce jour à travers 34 des 50 Etats des Etats-Unis, ont indiqué les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).
L’article