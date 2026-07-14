Un pompier volontaire impliqué dans les feux à Fontainebleau
Six personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les incendies qui ravagent la forêt de Fontainebleau, ancienne forêt royale et réserve artistique située près de Paris. Parmi elles figure un pompier volontaire qui a reconnu les faits, a annoncé mardi le parquet.
Outre ce pompier volontaire, qui a reconnu avoir «mis le feu à des brindilles avec un briquet et de l'essence», un second suspect a admis avoir «accidentellement déclenché un incendie en jetant sa cigarette» sur un autre lieu de départ de feu, a précisé dans un communiqué la procureure de Fontainebleau, Diane Ngomsik.
Selon un bilan communiqué à la mi-journée par le préfet, les incendies ont déjà parcouru un peu plus de 2000 hectares dans le massif forestier. (mbr/afp)
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