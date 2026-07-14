Près de 2000 hectares sont déjà partis en fumée. Keystone

Un pompier volontaire impliqué dans les feux à Fontainebleau

L'enquête sur les incendies qui ont ravagé la forêt de Fontainebleau connaît un tournant. Six personnes ont été placées en garde à vue, dont un pompier volontaire qui a reconnu avoir déclenché un départ de feu. Un second suspect a également admis être à l'origine d'un incendie accidentel.

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Six personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les incendies qui ravagent la forêt de Fontainebleau, ancienne forêt royale et réserve artistique située près de Paris. Parmi elles figure un pompier volontaire qui a reconnu les faits, a annoncé mardi le parquet.

Outre ce pompier volontaire, qui a reconnu avoir «mis le feu à des brindilles avec un briquet et de l'essence», un second suspect a admis avoir «accidentellement déclenché un incendie en jetant sa cigarette» sur un autre lieu de départ de feu, a précisé dans un communiqué la procureure de Fontainebleau, Diane Ngomsik.

Selon un bilan communiqué à la mi-journée par le préfet, les incendies ont déjà parcouru un peu plus de 2000 hectares dans le massif forestier. (mbr/afp)

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