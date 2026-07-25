Près de 60 000 personnes supplémentaires évacuées près de Bordeaux

Les incendies faisant actuellement rage dans le Sud-Ouest de la France entraînent l'évacuation de nombreuses communes. Image: www.imago-images.de

Quatre communes supplémentaires, soit environ 60 000 personnes, ont dû procéder à des évacuations préventives dans la région de Bordeaux (France) en raison des incendies en cours.

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L'incendie qui sévit depuis mercredi en Gironde, en France, nécessite l'évacuation de manière préventive de quatre communes supplémentaires, a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi la préfète du département. Les flammes se dirigent vers la métropole bordelaise.

Cette nouvelle mesure concerne les habitants des communes de Saint-Médard-en-Jalles (33 000 habitants), Saint-Jean d'Illac (9600), Martignas-sur-Jalles (8000) et Saint-Aubin de Médoc (7800), toutes proches ou faisant partie de la métropole de Bordeaux.

Le feu, qui a débuté au nord du bassin d'Arcachon, a détruit 19 000 hectares et 100 bâtiments en trois jours, selon la préfecture. Quelque 110 000 personnes avaient déjà été évacuées en Gironde et 31 000 dans les Landes voisines. (btr/ats)