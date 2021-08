Les feux en Côte d'Azur maintiennent la région sous haute tension

Un millier de pompiers sont mobilisés pour tenter de fixer le plus gros incendie de l'été en France. 7000 personnes sont toujours évacuées.

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Plus «International»

Le feu, qui a démarré lundi près d'une aire d'autoroute, a parcouru 6675 hectares et en a brûlé 4000, selon les pompiers. Un millier d'entre eux dont beaucoup venus en renfort de toute la France, restent à pied d'oeuvre pour la nuit, avec 225 véhicules.