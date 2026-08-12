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Incendie

Un ferry prend feu à Bali avec 114 personnes à bord

epa13162610 An aerial image made from video released by the National Search and Rescue Agency of Indonesia (BASARNAS) shows thick smoke billowing from a burning ferry on the water off Lombok Island, W ...
L'origine de l'incendie reste pour l'heure inconnue.Keystone

Un ferry prend feu à Bali avec 114 personnes à bord

Une centaine de passagers ont dû être secourus mercredi après l'incendie d'un ferry reliant l'île indonésienne à celle de Lombok.
12.08.2026, 07:1412.08.2026, 09:27

La centaine de passagers d'un ferry navigant au large de l'île indonésienne de Bali ont dû être secourus mercredi après que leur bateau a pris feu, ont indiqué les secours locaux. Le ferry de passagers naviguait de Bali vers l'île voisine de Lombok lorsqu'il a pris feu aux premières heures de la journée pour une cause qui reste à déterminer.

Les passagers ont été évacués notamment par un bâtiment de la marine et un autre ferry, a indiqué Muhamad Hariyadi, chef de l'agence de recherche et de sauvetage de Mataram, sur l'île de Lombok. «Pour l'instant, nous n'avons reçu aucun signalement de victime», a-t-il déclaré à la chaîne Metro TV.

epa13162620 Survivors of a ferry accident receive medical assistance in Padangbai Port, Bali, Indonesia, 12 August 2026. According to he National Search and Rescue Agency of Indonesia (BASARNAS), pass ...
Des victimes sont soignées à Bali.Keystone

Selon cette source 114 personnes se trouvaient officiellement à bord, un chiffre en cours de vérification. Des bateaux de secours restent déployés sur place et un hélicoptère effectue des reconnaissances aériennes.

Sécurité insuffisante et météo imprévisible

Les accidents maritimes sont fréquents en Indonésie – un archipel de plus de 17 000 îles largement tributaire des liaisons par bateau -, en raison notamment de normes de sécurité insuffisantes et de conditions météorologiques imprévisibles.

Début août, l'incendie d'un ferry au large de l'île de Java avait fait cinq morts. Plus de 230 personnes avaient pu être secourues. Mi-juillet, plus de 70 personnes avaient péri dans naufrage près de la petite île Selayar, au sud de Sulawesi. (jzs/ats/afp)

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