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La Suisse rejoint la Team Gaza de l'Union européenne

Palestinians gather around the site of an Israeli military drone strike on a blacksmith shop in Gaza City&#039;s Sabra neighborhood killing at least four Palestinians and wounded another, according to ...
L'«initiative Team Gaza» a pour objectif de coordonner des projets de reconstruction rapide dans la bande de Gaza.Keystone

La Suisse rejoint la «Team Gaza»

La Confédération participe à une initiative de l'Union européenne pour la reconstruction du territoire palestinien, dévasté par la guerre.
13.07.2026, 13:5513.07.2026, 13:55

La Confédération participe, aux côtés de douze autres gouvernements, à une action visant à relancer rapidement la reconstruction de Gaza. Selon la Commission européenne, plusieurs centaines de millions d'euros ont été récoltés lors du lancement de cette initiative.

L'«initiative Team Gaza» a pour objectif de coordonner des projets de reconstruction rapide dans la bande de Gaza, a annoncé lundi à Bruxelles la Commission européenne. Il s'agit notamment de rétablir l'accès aux services de base pour la population.

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Au total, 883,6 millions d’euros (environ 817,8 millions de francs) ont été alloués. Outre le Conseil fédéral, participent les gouvernements de la Belgique, du Danemark, de l’Allemagne, de la Finlande, de la France, de l’Italie, du Japon, des Pays-Bas, de la Norvège, de l’Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission européenne.

Cette initiative a été lancée lors de la deuxième réunion du groupe des donateurs pour la Palestine à Bruxelles, à laquelle ont participé 65 délégations. La Suisse y était également représentée. (jzs/ats)

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