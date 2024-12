Explosion près de Florence: au moins sept blessés

Explosion près de Florence: des morts et plusieurs disparus

Un incendie est survenu dans un dépôt de carburant en Toscane. Il a fait au moins deux morts et trois disparus selon un bilan provisoire.

Dans la matinée du lundi 9 décembre, un incendie s'est déclaré dans un dépôt de carburant appartenant à l'entreprise Eni, situé près de la commune de Calenzano, à proximité de Florence, en Toscane. Selon un bilan provisoire communiqué par la préfecture, le drame a causé la mort d'au moins deux personnes, tandis que trois autres sont portées disparues.

L'incendie, provoqué par une «explosion», a été maîtrisé, a précisé Eugenio Giani sur Telegram. Selon un communiqué d'Eni, le feu s'est limité à une zone de chargement, sans jamais menacer l'ensemble du parc de stockage.

Selon Eugenio Giani, deux blessés ont été hospitalisés en «code rouge» – terme désignant les blessures les plus graves – pour des brûlures.

Il a mis en ligne une vidéo montrant des flammes de plusieurs mètres de haut et un énorme panache de fumée noire émergeant du site, non loin des réservoirs de carburant.

Risques de pollution

La Protection civile a demandé aux habitants de la région de fermer leurs portes et leurs fenêtres. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de l'incendie et ses conséquences environnementales et sanitaires.

Des experts ont été dépêchés sur place pour évaluer les risques de pollution, y compris pour les cours d'eau voisins, selon M. Giani. (jzs/ats)