Gangrène et perte auditive deux symptômes possibles du variant Delta



Plusieurs médecins, en Inde, rapportent des cas de insolites de symptômes qu'ils lient au variant indien: troubles auditifs, gastriques et des caillots sanguins qui les inquiètent.



La variante du coronavirus à l'origine de la deuxième vague dévastatrice de Covid, en Inde, en mars de cette année, est observée avec attention par plusieurs chercheurs et médecins dans ce pays. Ils font le rapprochement entre cette hausse des cas massive et des symptômes inédits, qui seraient liés à cette souche appelée désormais Delta.



La virulence de la souche Delta

L'Inde a signalé 18,6 millions de cas de Covid jusqu'à présent en 2021, contre 10,3 millions l'année dernière. La variante delta a été la «cause principale» de la deuxième vague qui est plus meurtrière et est 50% plus contagieuse que la souche Alpha qui a été repérée pour la première fois au Royaume-Uni, selon une étude récente d'un groupe d'experts du gouvernement indien.



Delta – également connu sous le nom de B.1.617.2 – s'est répandu dans plus de 60 pays au cours des six derniers mois, rapporte Bloomberg. La hausse des taux de transmission et la réduction possible de l'efficacité des vaccins ont rendu particulièrement importante la compréhension des effets de la souche:



«Nous avons besoin de plus de recherches scientifiques pour analyser si ces résultats cliniques sont liés à la souche B.1.617 ou non.»

Une souche aux symptômes inquiétants

Douleurs d'estomac, nausées, vomissements, perte d'appétit, perte d'audition et douleurs articulaires sont parmi les maux dont souffrent les patients atteints par Delta, selon six médecins traitant à travers l'Inde, explique The Economist Times. Ces symptômes peu réjouissants n'étaient jusqu'alors pas observés chez les patients atteints du Covid avec les autres variants.

Plus inquiétant, certains patients développent des petits caillots sanguin qui ont conduit les tissus affectés à mourir et à développer de la gangrène, a dit Ganesh Manudhane, un cardiologue de Bombay, qui a traité huit patients pour des complications thrombotiques au Seven Hills Hospital au cours des deux derniers mois. Deux d'entre eux ont dû être amputés d'un doigt ou d'un pied.

«J'ai vu trois à quatre cas pendant toute l'année dernière, et maintenant c'est un patient par semaine»

Est-ce vraiment lié au Covid?

La recrudescence des cas avec la souche Delta pourrait avoir entraîné une augmentation de la fréquence des complications rares liées au Covid. Malgré tout, Ganesh Manudhane se dit déconcerté par les caillots sanguins qu'il observe chez des patients de tous les groupes d'âge sans antécédents de problèmes de coagulation.



«Nous pensons que cela pourrait être dû à la nouvelle variante du virus»

Prudence et crainte sur la résistance au vaccin

Les présentations inhabituelles de delta et d'une variante étroitement liée connue sous le nom de kappa, dont la propagation a conduit à un quatrième verrouillage dans la ville australienne de Melbourne, sont encore en cours de confirmation, a déclaré Raina MacIntyre, professeur de biosécurité mondiale à l'Université de New South Wales à Sydney. «En attendant, il est important d'en prendre note et d'être attentif à d'éventuelles présentations atypiques», a-t-elle ajouté.

Karl Lauterbach, homme politique et scientifique allemand, a déclaré, mardi, que la variante se répendra probablement plus en Allemagne au cours des prochains mois, relate Bloomberg. (jah)