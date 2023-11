Le chef de l'Etat d'Uttarakhand saluant un ouvrier secouru sur le site du tunnel routier qui s'est effondré à Silkyara. Keystone

41 ouvriers ont évité le pire dans un tunnel en Inde

Les ouvriers étaient coincés dans un tunnel routier depuis que celui-ci s'est effondré, le 12 novembre dernier. Drapés de guirlandes de fleurs de couleur orange en guise de célébration, une foule a applaudi leur sortie.

Engagées dans une véritable course contre la montre, les équipes de secours indiennes ont sauvé mardi les 41 ouvriers piégés depuis 17 jours dans le tunnel effondré de Silkyara, où des ambulances quittaient l'entrée du site.

«Je suis totalement soulagé et heureux que 41 ouvriers piégés dans l'effondrement du tunnel de Silkyara aient été secourus» Le ministre du transport routier, Nitin Gadkari

Le ministre a salué des efforts bien coordonnés ayant permis l'une des opérations de sauvetage les plus importantes de ces dernières années.

Le déroulement du sauvetage

Un tuyau d'acier suffisamment large pour permettre le passage des hommes «a été introduit jusqu'à 52 mètres à l'intérieur du tunnel, et il devrait percer (les décombres) à 57 mètres (...) L'opération de sauvetage devrait être bientôt terminée», avait déclaré le ministre en chef de l'Etat d'Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, aux journalistes.

Après des revers répétés, des ingénieurs militaires et des mineurs travaillent manuellement à percer la roche et les décombres pour dégager le tronçon final et atteindre les hommes emprisonnés depuis 17 jours.

Une équipe de trois personnes se relaye pour creuser et insérer les dernières parties du tube d'acier juste assez large pour laisser passer un homme, et permettre l'évacuation des ouvriers.

Les secouristes en action. Keystone

Quand l'un creuse, un deuxième évacue les débris à la main et le troisième les place dans un chariot qui rejoint ensuite la sortie, a expliqué Rajput Rai, un expert du forage, cité par l'agence Press Trust of India.

Pannes et chutes de débris

Les hommes doivent aussi découper un enchevêtrement de tiges métalliques qui fait obstacle à leur progression.

Depuis l'effondrement du tunnel le 12 novembre, les efforts de sauvetage ont été compliqués et ralentis par les chutes de débris et des pannes successives des foreuses, des engins cruciaux pour secourir les ouvriers.

Les hommes survivaient depuis plus de deux semaines grâce à l'acheminement d'air, de nourriture, d'eau et d'électricité via un conduit par lequel une caméra endoscopique a été introduite. Cette caméra a permis à leurs familles de les voir la semaine dernière, pour la première fois depuis l'effondrement du tunnel.

Le tunnel de Silkyara s'inscrit dans le cadre du projet autoroutier Char Dham, cher au Premier ministre Narendra Modi, conçu pour améliorer les liaisons avec quatre sites hindous parmi les plus importants du pays et aussi avec les régions frontalières de la Chine.(ats)