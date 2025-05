L'Inde va «couper l'eau» des fleuves qui irriguent le Pakistan

Attaque au couteau dans un lycée en France: un mort et des blessés

Le traité de l'Indus accorde à New Delhi le droit d'utiliser les fleuves partagés pour ses barrages ou ses cultures, mais lui interdit de détourner des cours d'eau ou d'altérer le volume d'eau en aval. (ats)

Les tensions montent d'un cran entre l'Inde et le Pakistan

Soldats indiens et pakistanais échangent nuitamment depuis plus d'une semaine des tirs d'armes légères le long de la frontière qui sépare leurs pays.

Les deux pays sont sur le pied de guerre depuis cet attentat, le plus meurtrier visant des civils commis depuis plus de vingt ans dans la partie indienne de cette région à majorité musulmane.

Même si l'attaque n'a pas été revendiquée, New Delhi a mis en cause la responsabilité d'Islamabad, qui l'a catégoriquement démentie.

«L'eau appartenant à l'Inde s'écoulait jusque-là vers l'extérieur, elle sera désormais stoppée pour servir les intérêts de l'Inde et sera utilisée pour le pays», a déclaré M. Modi lors d'un discours public.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé mardi que son pays allait «couper l'eau» des fleuves qui prennent leurs sources sur son territoire et irriguent en aval le Pakistan. Cela en représailles à l'attentat meurtrier commis au Cachemire indien.

En réaction à l'attentat meurtrier commis le 22 avril dernier au Cachemire indien, New Delhi a décidé de «couper l'eau» des fleuves qui irriguent le Pakistan.

