Un wagon a été propulsé vers le ciel, en équilibre précaire sur un autre. Image: X

Une collision de trains fait plusieurs morts en Inde

Un train de passagers a heurté un convoi de marchandises dans l'est de l'Inde. Au moins sept personnes ont perdu la vie, et une quarantaine ont été blessées.

Pas loin d'une dizaine de personnes ont été tuées lundi dans l'est de l'Inde après la collision entre un train de passagers et un convoi de marchandises dans l'Etat du Bengale occidental, a annoncé la police. On dénombre à ce stade une quarantaine de blessés.

«Nous avons la confirmation de sept décès et de 39 passagers admis dans un hôpital pour blessures», a déclaré à l'AFP un officier de la police locale, Iftikar-Ul-Hassan.

La police a indiqué que les secours fouillent les wagons tordus et déformés par la violence du choc pour s'assurer que d'autres corps ne seraient pas coincés à l'intérieur.

«Nous venons de voir les corps d'un conducteur et d'un garde décédés... leurs corps ont été sortis», a déclaré à l'AFP Rajesh Kumar Singh, de la Force de protection des chemins de fer.

«D'autres corps pourraient se trouver sur le site de l'accident, mais nous n'en sommes pas encore sûrs» Kumar Singh

Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances à «ceux qui ont perdu leurs proches», dans un message sur les réseaux sociaux, ajoutant que «les opérations de secours sont en cours».

Moderniser le réseau

L'Inde, qui possède l'un des réseaux ferroviaires les plus vastes du monde, a connu un grand nombre d'accidents de train meurtriers dans son histoire.

La sécurité s'est toutefois améliorée ces dernières années à la faveur d'investissements pour moderniser le réseau en le dotant de gares modernes et de systèmes de signalisation électronique.

L'accident le plus meurtrier de l'histoire du pays reste celui du 6 juin 1981 quand, dans l'Etat de Bihar (est), sept wagons d'un train qui traversait un pont étaient tombés dans le fleuve Bagmati, faisant entre 800 et 1000 morts.

En juin de l'année dernière, près de 300 personnes ont péri dans une collision entre trois trains dans l'Etat d'Odisha (est). (ats)