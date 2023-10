Inde: une explosion lors d'une prière fait une victime et 36 blessés

«Nous allons découvrir qui est derrière tout cela et prendre des mesures strictes» (image d'illustration). Image: imago-images

Lors d'une prière réunissant plus de 2000 fidèles dans le sud de l'Inde, une explosion d'un engin artisanal a causé la mort d'une personne et blessé 36 autres.

Une personne est morte et 36 ont été blessées dimanche dans l'explosion d'un engin artisanal lors d'une prière chrétienne rassemblant plus de 2000 personnes dans le sud de l'Inde. Ce pays compte 1,4 milliard d'habitants dont plus de 2% sont chrétiens.

«Nous allons découvrir qui est derrière tout cela et prendre des mesures strictes», a déclaré à la presse le directeur général de la police de l'Etat de Kerala, Darvesh Saheb.

«L'enquête préliminaire montre qu'il s'agit de l'explosion d'un engin explosif improvisé» Darvesh Saheb

Il a indiqué que l'explosion est survenue vers 09h40 dimanche dans le Centre de convention international Zamra à Kalamassery, où étaient réunies plus de 2000 personnes pour une rencontre de trois jours des Témoins de Jéhovah. L'agence de presse PTI a fait état de trois «explosions» dimanche matin dans cette commune proche de la ville portuaire de Kochi.

Connus surtout pour leur prédication de porte-à-porte et régulièrement accusés d'être une secte, les Témoins de Jéhovah font partie du mouvement évangélique chrétien, né aux Etats-Unis, et prêchent la non-violence et la neutralité politique. (chl/ats)