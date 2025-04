Nouveaux échanges de tirs entre armées indienne et pakistanaise

Le Cachemire a été partagé entre l'Inde et le Pakistan à leur indépendance en 1947. Ils continuent depuis à réclamer la souveraineté sur l'ensemble du territoire. Depuis 1989, les combats entre insurgés séparatistes et troupes indiennes ont fait des dizaines de milliers de morts. (ats)

De nombreux experts craignent une riposte militaire de New Delhi, alors que les opinions publiques des deux pays sont chauffées à blanc. Dans ce contexte, l'ONU plaide pour «une résolution pacifique» et réclame «la retenue maximale».

Et à la frontière, désormais fermée, des familles déchirées font leurs adieux à des épouses, des cousins ou des enfants forcés de rester d'un côté ou de l'autre de la frontière maintenant que tous les visas ont été annulés par Islamabad et New Delhi – le Pakistan fait toutefois exception pour les pèlerins sikhs venus d'Inde.

«Nous répliquerons, nous ajusterons notre réponse en fonction de ce que fera l'Inde (...) il est possible qu'une guerre totale éclate et cela aura des répercussions graves»

Le point sur l'attentat au Cachemire et les suites entre Inde et Pakistan

Alors que tous les regards sont tournés vers la ligne de contrôle (LoC), la frontière de facto au Cachemire, forces indiennes et pakistanaises ont de nouveau échangé des tirs, pour la deuxième journée consécutive , a rapporté l'armée indienne.

«Ils peuvent recruter n’importe qui»: les saboteurs russes inquiètent

Sabotage, incendies criminels et propagande. Les menaces de guerre hybride deviennent de plus en plus réelles. Les pistes mènent aux plus hauts niveaux du Kremlin.

Plusieurs colis de fret aérien contenant des engins incendiaires ont explosé ou été interceptés en Europe en juillet 2024, notamment à Leipzig. Les autorités allemandes annoncent une avancée significative dans les enquêtes: elles estiment que le renseignement militaire russe, le GRU, est derrière ces attentats transnationaux. C’est ce que rapportent WDR, NDR et le Süddeutsche Zeitung, en évoquant des suspects identifiés ainsi qu’une perquisition effectuée en Allemagne. Peu de détails sur les investigations ont pour l’instant été rendus publics.