Le bilan de la pandémie en Inde serait jusqu'à dix fois plus élevé

Un nouveau rapport revoit drastiquement à la hausse le nombre de victimes du coronavirus en Inde. Pour ses auteurs, la pandémie serait de loin la pire tragédie de l'histoire du pays.

Depuis le début de la pandémie, 414 482 personnes sont mortes du Covid en Inde, selon le dernier bilan de la Johns Hopkins University. Un bilan humain énorme, mais largement sous-estimé, soutient un nouveau rapport publié mardi.

Menée par l'économiste indien Arvind Subramanian, des chercheurs du Center for Global Development et de l'Université d'Harvard, cette étude serait la plus complète à ce jour sur les ravages de la pandémie en Inde, écrit Associated Press. Et ses conclusions sont sans appel:

«Les vrais décès se chiffrent probablement en millions et non en centaines de milliers»

Selon les auteurs de la recherche, le vrai bilan de la pandémie se situerait entre 3 et 4,7 millions de morts. Soit dix fois plus que le décompte officiel.

Comment expliquer cet écart entre les résultats de l'étude et le bilan des autorités? Pour les chercheurs, le comptage a pu manquer des décès survenus dans des hôpitaux débordés ou alors que le système sanitaire était sous pression.

Pire tragédie de l'Inde moderne

Si confirmé, ce bilan ferait de la pandémie la pire tragédie humaine de l'Inde moderne. Comment ce chiffre a-t-il été calculé? En combinant trois facteurs:

Les données du système d'enregistrement de l'état civil, qui recense les naissances et les décès dans sept États.

Des tests sanguins montrant la prévalence du virus en Inde.

Une enquête économique réalisée trois fois par an auprès de près de 900 000 personnes.

Les chercheurs ont ensuite examiné les décès de toutes causes et ont comparé ces données à la mortalité des années précédentes, une méthode largement considérée comme une mesure précise. (asi)

