L’Asie déplore près de 700 morts après des inondations catastrophiques

Des soldats aident à dégager les débris dans une zone dévastée de Sumatra, où les inondations ont submergé maisons et routes. Keystone

L’Asie déplore près de 800 morts après des inondations catastrophiques

Les inondations qui ravagent depuis plusieurs jours l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et le Sri Lanka portent désormais un bilan de plus de 800 morts, tandis que des centaines de personnes restent portées disparues et que les autorités s’emploient à secourir les sinistrés et à dégager les zones dévastées par les pluies torrentielles.

Le bilan des inondations catastrophiques qui ont frappé ces derniers jours de vastes territoires d'Indonésie, de Thaïlande, de Malaisie et du Sri Lanka s'est encore alourdi dimanche, avec un total de plus de 800 morts et plusieurs centaines de disparus.

Les autorités de ces pays asiatiques s'activaient pour dégager les routes et les débris et tenter de retrouver des personnes portées disparues après des pluies diluviennes, des crues subites et des glissements de terrain.

En Asie du Sud-Est, l'Indonésie, pays le plus touché, déplore au moins 442 morts tandis que 402 personnes sont toujours portées disparues, selon un bilan de l'agence de gestion des catastrophes.

En Thaïlande, où au moins 162 habitants ont péri dans l'une des pires inondations de la décennie, les autorités continuaient de distribuer de l'aide à des dizaines de milliers de sinistrés sans abri et réparer les dégâts. En Malaisie, les inondations qui ont submergé de larges zones de l'Etat septentrional de Perlis ont fait deux morts.

En Asie du Sud, le Centre de gestion des catastrophes (DMC) du Sri Lanka a indiqué dimanche qu'au moins 212 personnes avaient perdu la vie après une semaine de fortes pluies provoquées par le cyclone Ditwah, tandis que 218 autres étaient toujours portées disparues.

L'indonésie envoie des navires de guerre

Au moins deux villes de l'île de Sumatra, en Indonésie, la plus touchée du pays, étaient encore inaccessibles dimanche. Les autorités ont annoncé avoir déployé deux navires de guerre depuis Jakarta pour livrer de l'aide.

Des militaires déchargent des rations humanitaires arrivées à Sumatra pour soutenir les habitants frappés par les inondations. Keystone

«Deux villes nécessitent une attention particulière en raison de leur isolement, à savoir Tapanuli Central et Sibolga», a déclaré Suharyanto, chef de l'agence nationale de gestion des catastrophes, dans un communiqué, ajoutant que les navires de guerre étaient attendus à Sibolga lundi.

Dans le village de Sungai Nyalo, à environ 100 km de la capitale de Sumatra Ouest, Padang, les eaux de crue avaient en grande partie reflué dimanche, laissant des maisons, des véhicules et des cultures recouverts d'une épaisse boue grise.

En Thaïlande, les autorités continuaient de chercher les nombreux disparus, distribuer de l'aide et réparer les dégâts. Le gouvernement thaïlandais a mis en place des mesures de secours pour les personnes touchées par les inondations, y compris une compensation pouvant aller jusqu'à deux millions de bahts (52'000 francs) pour les foyers ayant perdu des membres de leur famille.

L'état d'urgence déclaré au Sri Lanka

Au Sri Lanka, alors que Ditwah s'est déporté samedi vers l'Inde, des zones entières du nord de la capitale du Sri Lanka, Colombo, étaient inondées dimanche.

«Bien que le cyclone nous ait quittés, de fortes pluies en amont inondent maintenant les zones basses le long des rives de la rivière Kelani» Un responsable du DMC

Le président Anura Kumara Dissanayake a déclaré samedi l'état d'urgence, qui lui confère des pouvoirs étendus pour gérer la crise. L'armée a été déployée pour soutenir les secours.

Le Sri Lanka a également lancé un appel à l'aide internationale pour les quelque 833 000 déplacés, auxquels s'ajoutent 122 000 personnes prises en charge dans des refuges temporaires. Selon les autorités, environ un tiers de la population est toujours privé d'électricité et d'eau courante.

Il s'agit de la pire catastrophe naturelle dans le pays depuis 2017, quand des inondations et des glissements de terrain avaient tué plus de 200 personnes.

Le changement climatique a affecté les régimes de tempêtes, y compris la durée et l'intensité de des pluies, plus abondantes, avec des crues soudaines et des rafales de vent plus fortes. (tib/ats)