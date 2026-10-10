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Fromage: La Vache qui rit mise désormais sur l'IA

L&#039;usine historique de la Vache qui rit de Lons-le-Saunier a vu son nombre d&#039;employés exploser en 2025.
L'usine historique de la Vache qui rit de Lons-le-Saunier a vu son nombre d'employés exploser en 2025.Image: Imago

La Vache qui rit mise sur un «jumeau numérique» pour innover

Centenaire, l’usine historique de La Vache qui rit à Lons-le-Saunier, dans l'est de la France, conjugue héritage familial, innovations numériques et intelligence artificielle pour poursuivre son essor mondial.
10.10.2026, 12:0810.10.2026, 12:08
Angela SCHNAEBELE, Lons-le-Saunier, France / AFP

Née en Franche-Comté dans l'entre-deux-guerres, la célèbre Vache qui rit fête les 100 ans de son usine historique de Lons-le-Saunier (est), où elle recourt au numérique et à l'intelligence artificielle pour moderniser la production des fameuses portions triangulaires de fromage, exportées dans le monde entier.

«Qu'est-ce qui est rouge et presque aussi connu que le Père Noël?», interroge, dans les couloirs de l'entreprise, une affiche publicitaire arborant la tête hilare de l'emblématique bovin.

Une histoire de famille

Un château d'eau floqué du célèbre logo permet de repérer de loin l'usine inaugurée en 1926, implantée sur plus d'un hectare non loin du centre-ville, et où sont fabriqués aussi d'autres produits du groupe. Le directeur, Geoffroy d'Alès de Corbet, confie ainsi avec «fierté»:

«C'est une vieille dame de 100 ans dont il faut prendre soin»
Plus de 1000 fromages s'affronteront pour être champion suisse
Plus de 1000 fromages s'affronteront pour être champion suisse

C'est aussi «une histoire de famille» pour nombre des 370 salariés de l'usine, pour certains fils, petits-fils ou arrière-petits-fils d'anciens employés.

Jules Bel ouvre son premier commerce d'affinage et de négoce de gruyère dans le Jura en 1865. Son fils, Léon, reprend l'affaire familiale et dépose en 1921 la marque La Vache qui rit, fabriquée ensuite, à partir de 1926, dans la nouvelle usine de Lons-le-Saunier.

Chaque génération a «contribué au développement du groupe» et «on essaye de marier le savoir-faire ancestral avec de nouvelles technologies», résume l'actuel directeur.

A la pointe de l'innovation

Parmi ces innovations: un «jumeau numérique» de la Vache qui rit, qui doit accélérer la mise au point de nouvelles recettes en identifiant celles que préféreront les consommateurs. Il permet de modéliser virtuellement la recette avant même la fabrication du fromage fondu, en croisant ingrédients, propriétés physicochimiques, perception sensorielle et préférences des amateurs de fromage, explique Anne Pitkowski, directrice du pôle recherche et application.

Numérisation et intelligence artificielle optimisent désormais les chaînes de production où la fabrication des portions, jadis effectuée avec un moule à la main, est industrialisée à grande échelle.

Le fromage est présent presque partout dans le monde.
Le fromage est présent presque partout dans le monde.Image: Imago

1,25 milliard de portions par an

L'enjeu, pour le site franc-comtois qui produit chaque année plus de 20 000 tonnes de fromage, soit environ 1,25 milliard de portions (dont les deux tiers sont exportés), est de continuer à s'adapter aux attentes des consommateurs.

Avec plus d'une centaine de recettes, il tente de coller aux goûts des populations et aux matières premières disponibles dans les différentes régions du monde. Produite à base de différents fromages, de lait et de beurre, la Vache qui rit sera ainsi plus «laitière» en France, plus «fromagère» en Europe de l'Est, plus «neutre» aux Etats-Unis ou enrichie en minéraux pour répondre aux besoins nutritionnels au Maroc.

La France a un problème avec «son» emmental
La France a un problème avec «son» emmental

Le groupe Bel, qui possède aussi les marques Babybel ou Boursin, connaît «un développement fulgurant aux Etats-Unis et en Asie, avec une présence aussi très importante dans le nord de l'Afrique», où 80 à 90% des foyers achètent de la Vache qui rit, un produit qui «n'est pas soumis à la chaîne du froid», relève Geoffroy d'Alès de Corbet.

Un mets connu dans le monde entier

Ouvrir la boîte ronde, se saisir de l'une des huit portions triangulaires, tirer la languette rouge: le geste est devenu un rituel pratiqué dans plus de 120 pays. Partout, la portion individuelle et la facilité de transport et de conservation du fromage fondu ont contribué au succès de cette marque «joyeuse».

La Vache qui rit entend marquer «un lien entre les générations», se félicite le président du groupe Bel, Antoine Fiévet, qui représente la cinquième génération de la famille Bel, et évoque l'«avenir radieux» de l'usine jurassienne, où les effectifs ont augmenté de 32 personnes en 2025.

L'entreprise, qui a réalisé l'an dernier 3,83 milliards d'euros (3,56 milliards de francs) de chiffre d'affaires et a doublé son bénéfice net, dispose d'une trentaine d'usines en France, aux Etats-Unis mais aussi en Afrique du Nord, en Asie et même en Iran, en Egypte ou en Turquie.

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