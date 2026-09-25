Un jury composé de 203 membres évaluera les fromages dans 32 catégories. Ici lors de la dernière édition, en 2024, à Lugano. Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Plus de 1000 fromages s'affronteront pour être champion suisse

Le fromage sera présent sous toutes ses formes aux Swiss Cheese Awards de Fribourg, en octobre. La ville prévoit également des activités, comme un marché et des fondues chez l'habitant.

Plus de «Suisse»

Au total, 1177 fromages sont inscrits pour la quatorzième édition des Swiss Cheese Awards – un record. Après Lugano en 2024, le plus important concours national de la branche fromagère suisse se tiendra du 6 au 11 octobre à Fribourg.

Les 203 membres suisses et étrangers du jury évalueront les fromages dans 32 catégories. Un «super jury» désignera ensuite les champions suisses dans les catégories des fromages à pâte extra-dure et dure, des fromages à pâte mi-dure ainsi que des fromages à pâte molle et des fromages frais, comme l'ont indiqué vendredi Switzerland Cheese Marketing, Fromarte et la Ville de Fribourg dans un communiqué commun.

Organisés tous les deux ans, «les Swiss Cheese Awards constituent une vitrine unique pour le fromage suisse, tant en Suisse qu'à l’international», a déclaré Martin Spahr, chef du marketing de Switzerland Cheese Marketing, cité dans le communiqué. Et d'ajouter:

«Nous souhaitons montrer toute la diversité du fromage suisse, mais aussi mettre en lumière les personnes, les valeurs et le savoir-faire artisanal authentique qui se cachent derrière ces produits.»

Fromarte, l'organisation faîtière des artisans suisses du fromage, organise et dirige le concours. Pour son directeur Paul Meier, l'événement va au-delà de la compétition visant à désigner les meilleurs fromages suisses: «Il permet de réunir des productrices et producteurs dans un cadre propice aux échanges et à la convivialité, tout en offrant au public l'occasion de rencontrer celles et ceux qui fabriquent les fromages».

Fondue chez l'habitant

Durant la manifestation, une attention particulière est portée à la valorisation des fromages en compétition afin d'en assurer une consommation aussi complète que possible. Les fromages restants après l'évaluation seront proposés aux fromagers participants sous forme de buffet lors de la soirée de gala ou offerts à des organisations caritatives.

En tant que ville hôte, Fribourg a concocté, grâce à de nombreuses collaborations avec des partenaires locaux et régionaux, un vaste programme d'animations destiné à sa population et aux visiteurs. Parmi les temps forts figurent notamment des fondues chez l'habitant ainsi qu'un marché de fromages et de produits régionaux.

En 2024, la manifestation a eu lieu à Lugano. Durant la compétition, 1127 fromages ont été évalués dans 32 catégories. (ats/tam)