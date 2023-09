Des inondations font deux morts à Istanbul

Les précipitations ont transformé les rues d'Istanbul en rivières déchaînées. Image: x

Ces pluies font suite à un été particulièrement sec qui a vu les réservoirs d'eau de cette ville de 16 millions d'habitants tomber à leur niveau le plus bas depuis neuf ans.

Deux personnes sont mortes mardi en Turquie dans des inondations soudaines provoquées par des pluies torrentielles, selon les autorités. Les précipitations ont transformé les rues d'Istanbul en rivières déchaînées.

La tempête nocturne a partiellement inondé une station de métro et forcé l'évacuation de dizaines de personnes d'une bibliothèque municipale, selon les médias. Des images diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux ont montré des flots balayant des voitures et des étals de marché.

Les services d'urgence turcs ont également déploré deux morts et quatre disparus dans des inondations qui ont touché la ville de Kirklareli, dans le nord-ouest du pays. (ats/jch)