Voici comment l'armée taïwanaise se moque du dictateur chinois

Un nombre record d'avions militaires chinois dans l'espace aérien taïwanais

Pendant les manœuvres chinoises autour de Taïwan, un nombre record d'avions militaires de l'Armée populaire de libération a été détecté à proximité de la république insulaire, selon le ministère taïwanais de la Défense. Au cours des 24 heures qui se sont écoulées jusqu'à mardi matin, 91 avions et douze navires de guerre auraient été observés.



54 avions auraient franchi la ligne médiane, pénétrant dans la zone de surveillance aérienne taïwanaise. Une frontière qui était jusqu'à présent respectée. En réaction, les forces armées taïwanaises ont observé la situation et ont mobilisé des avions, des navires de la marine et des systèmes de missiles terrestres.