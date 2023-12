Ce chercheur a trouvé une «bouteille de sorcière» et redoute de l'ouvrir

D'étranges bouteilles contenant des restes de plantes, voire des cheveux et des ongles, font régulièrement leur apparition sur une plage du Texas.

Au cours de sa vie, Jace Tunnell, un scientifique du Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies, a trouvé des centaines d'objets étranges sur les plages du Golfe du Mexique, mais en novembre, il a découvert ce qu'il appelle une «bouteille de sorcière» et a partagé sa trouvaille sur Facebook.

Ces bouteilles étaient déjà utilisées au 16e siècle pour conjurer un envoûtement. «Il s'agit de dispositifs magiques dont le but est d'attirer et de piéger les mauvais sorts.» Les bouteilles sont généralement remplies de cheveux, de parties d'ongles ou même d'ongles – et d'une formule magique.

«Nous avons trouvé huit bouteilles au cours des six dernières années» Jace Tunnell

Certaines d'entre elles sont recouvertes de végétation, ce qui laisse supposer que les bouteilles sont restées longtemps dans l'eau. Comme il n'y a pas d'étiquettes sur les bouteilles, le scientifique ne peut pas déterminer leur âge ou leur provenance.

Image: Facebook/Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies

Et Jace Tunnell refuse de les ouvrir pour en savoir davantage. Sa femme lui aurait même interdit de rapporter ses trouvailles à la maison.

«On dit que si on les ouvre, le sort enfermé s'échappe» Jace Tunnell

Sur la page Facebook du Harte Research Institute, plusieurs commentateurs se disent pourtant prêts à tenter l'expérience. «Je veux savoir ce qui se passe quand tu en ouvres une», affirme un internaute. Une «sorcière» autoproclamée s'est même manifestée: «J'adore faire de telles bouteilles pour différents sortilèges. Elle a l'air neuve, mais ne l'ouvre surtout pas».

Un conseil que Jace Tunnell compte appliquer à la lettre.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)