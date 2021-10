International

Insolite

La voyante ne tient pas ses promesses, le client porte plainte



L'Américain à qui la voyante avait promis un mariage heureux demande un «dédommagement» à hauteur de 25'000 dollars.

Image: Shutterstock

Un Américain a assigné en justice une voyante qui affirmait pouvoir lever une malédiction amoureuse lancée contre lui, mais n'a produit aucun résultat probant. Il réclame des dommages et intérêts pour 25'000 dollars.

Séance d'exorcisme

C'est sur Internet que le plaignant avait trouvé la «médium spécialiste des affaires de coeur», pour l'aider à se sortir de la mauvaise passe qu'il traversait avec son épouse.

Après lui avoir tiré les cartes, la voyante lui avait promis qu'il serait de nouveau heureux dans son mariage, s'il lui donnait 5100 dollars (environ 4700 francs) afin de procéder à un exorcisme, assure-t-il. Il aurait en effet été victime d'une «sorcière engagée par son ex-petite amie», selon la plainte déposée à Los Angeles.

Mais malgré le versement d'un généreux acompte de mille dollars, cet habitant de Los Angeles n'a constaté aucune amélioration. Il a décidé de poursuivre la femme extra-lucide pour escroquerie. Il a décidé de poursuivre la femme extra-lucide pour escroquerie.

Il assure avoir souffert d'insomnie, d'anxiété et de crises d'angoisse et réclame 25'000 dollars à titre de dommages et intérêts. (ats)

