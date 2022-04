Nouveaux détails sur ce qu'il va se passer quand la reine mourra

Le premier ministre et d'autres personnalités de haut rang seront informés par la cour, les drapeaux des bâtiments gouvernementaux seront mis en berne et le Parlement suspendra sa séance s'il en tient une. (CKo,t-online/jah)

Les mesures secrètes prévoient également des dispositions pour une sécurité accrue, l'apparition de la famille royale sur les médias sociaux et les étapes précises pour les dix jours entre le décès et les funérailles nationales. Le prince Charles, fils de la reine, s'adressera à la population, le soir du décès en sa qualité d'héritier du trône. Il effectuera ensuite une tournée de deuil au Royaume-Uni.

L'étouffement du bruit des cloches a pour but de rendre le son «mélancolique». Pour que cela fonctionne, des silencieux sont actuellement commandés en de nombreux endroits à des usines de cuir. En effet, la plupart des 16 000 églises n'ont plus de quoi étouffer le bruit des cloches. En effet, la mort du dernier roi, Georges VI, remonte à 1952. Il était le père de la monarque âgée aujourd'hui de 96 ans.

«Nous avons passé beaucoup de temps à discuter avec la famille royale et le palais de Lambeth du jour, où la monarque décédera, ce qui, nous l'espérons, ne sera pas pour tout de suite», rapporte, Vicki Chapman, porte-parole du Central Council of Church Bell Ringers (en français: Conseil central des sonneurs de cloches)

Qui l'emportera: le «tout sauf Macron» ou le «tout sauf le Pen»?

A l'issue du premier tour de la présidentielle française, Emmanuel Macron dispose d'un plus grand réservoir de voix que Marine Le Pen. Mais rien n'est joué. Commentaire.

Le premier tour de l’élection présidentielle française a rendu son verdict. Si l’on excepte, ce n’est pas rien, l’éviction du jeu de la droite classique, incarnée il y a cinq ans par François Fillon, qui était arrivé troisième pour Les Républicains (LR), on prend les mêmes et on recommence. Dans l’ordre: Macron, Le Pen, Mélenchon. Exit Mélenchon pour le second tour. Restent Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un écart d’environ 5% les séparait aux alentours de minuit. Il s'est réduit à moins de 3,5% au cours de la nuit. Il était de 2,7% en 2017 en faveur du premier.