IShowSpeed accueilli par des bonbons «Negro» et des bananes

IShowSpeed a été accueilli par des bonbons «Negro»

Le streamer américain, actuellement en tournée en Europe, a été accueilli dans plusieurs pays par des gestes et des propos racistes.

La semaine dernière, l’influent streamer américain IShowSpeed, de son vrai nom Darren Watkins Jr., a débarqué à Belgrade, en Serbie, avant de s’envoler pour Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, dans le cadre de sa tournée européenne en IRL‑streams.

Accueilli par de nombreux jeunes dans les rues, il a été submergé par l’afflux massif de fans, mais aussi par des gestes et propos racistes. L’Américain a notamment reçu, selon la presse locale, des doigts d’honneur et des… bananes.

Des bonbons «Negro»

Mais ce n’est pas tout. Un autre moment particulièrement frappant est survenu lorsqu’un fan lui a tendu un paquet de bonbons nommé «Negro».

En Suisse aussi Les bonbons «Negro» sont des produits de la marque serbe Pionir, distribués aussi dans d’autres pays; on les trouve d’ailleurs en Suisse sur Galaxus , et jusqu’à il y a quelques années à la Coop, comme le raconte un article de La Tribune de Genève datant de 2013.

«Sur le sachet, on voit un ramoneur blanc tout de noir vêtu, prêt à descendre dans une cheminée de briques rouge, échelle à la main. Une fois son travail terminé, l'homme sera recouvert de suie et entièrement noir, d'où l'appellation "negro"» La Tribune de Genève

Sa tournée européenne l'a ensuite amené en Grèce. Il se trouvait dans une voiture dans les rues d'Athènes avec le basketteur Giannis Antetokounmpo lorsqu'il a été interpellé par un homme tenant une banane dans sa direction.

Un streamer connu aussi pour des polémiques

Originaire de Cincinnati, IShowSpeed, âgé de 20 ans, est actuellement en tournée à travers l’Europe. Il a démarré sur YouTube en 2016, avant d’exploser à partir de 2021 avec ses streams de jeux vidéo hyper énergiques. Il est passé d’à peine une poignée de spectateurs à plusieurs dizaines de milliers en quelques mois.

En décembre 2022, il a remporté le «Streamer of the Year» aux Streamy Awards avant de signer avec Warner Records, témoignant de son influence croissante. Il est suivi par plus de 41 millions de followers rien que sur TikTok.

Il est aussi connu pour certaines controverses et a notamment été banni de Twitch pour, selon ses dires sur X, «coercition et intimidation sexuelle» après avoir tenu des propos interprétés comme une menace de viol à l'encontre d'une vidéaste en direct durant un live en décembre 2021.

Depuis 2024, le streamer s’est tourné vers les contenus IRL à l’étranger. Mais ces voyages lui ont aussi exposé une autre réalité: malgré sa popularité, l'Américain a été confronté à des actes et propos racistes dans plusieurs pays. Comme lors de précédents voyages en Bulgarie ou en Chine, où un homme lui avait tendu de la nourriture de chez KFC avec une banane avant de faire des bruits de singe.