Trois marins sauvés une semaine après avoir échoué sur une île

Trois marins ont échappé au pire

Ce sont quatre lettres dessinées dans le sable grâce à des feuilles de palmiers qui ont sauvé cette semaine trois marins échoués sur une île déserte du Pacifique: «HELP.»

Cet appel «Au secours» tracé sur le sable blanc, «cet acte d'ingéniosité, a permis de guider les secours directement jusqu'à leur emplacement», a déclaré Chelsea Garcia, coordinatrice de la mission de recherche et de sauvetage, selon un communiqué des gardes-côtes américains.

«HELP» dans le sable. Image: dr

Les trois marins étaient bloqués depuis plus d'une semaine sur Pikelot, une minuscule île inhabitée des îles Carolines, en plein Pacifique, rattachée aux Etats fédérés de Micronésie.

Voici l'îlot de Pikelot Image: google maps

Ils avaient été repérés dimanche par un avion qui survolait la zone:

«L'équipage a pu localiser les marins et a largué une radio pour établir la communication. Les marins ont confirmé qu'ils étaient en bonne santé, qu'ils avaient accès à de la nourriture et à de l'eau.» Communiqué des gardes-côtes américains

Les trois hommes «ont exprimé le souhait d'obtenir de l'aide pour retourner à Polowat», îlot à l'aspect paradisiaque d'où ils étaient partis, à plus de 100 miles nautiques (plus de 185 kilomètres), leur bateau étant endommagé et inutilisable. Les marins expérimentés, tous quadragénaires, ont affirmé naviguer régulièrement dans ces eaux du Pacifique et ont pu être ramenés à leur point de départ. (hun/ats)