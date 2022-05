A Las Vegas, le lac Mead semble contenir plus de squelette(s) que d'eau

Alimenté par le fleuve Colorado, le lac Mead, gigantesque réservoir accolé au barrage Hoover Dam, a atteint son niveau le plus bas depuis 1937. Image: sda

Et selon la police locale, d'autres découvertes macabres pourraient suivre dans ce même lac artificiel.

La sécheresse historique qui sévit dans l'Ouest américain réserve son lot de surprises: un squelette remontant aux années 1980 a été trouvé dans un fût sur la rive asséchée d'un lac proche de Las Vegas.

En parlant d'affaires insolites aux Etats-Unis: Une prison en Alabama met 6 heures à remarquer l'absence d'un détenu de Jacqueline Chelliah

C'est dans le lac artificiel Mead, plus grand réservoir d'eau des Etats-Unis dont le niveau a considérablement diminué sous l'effet d'une sécheresse chronique, que le corps a été trouvé dimanche par des plaisanciers, dans un bidon métallique rouillé, prisonnier de la boue.

En se fondant sur des effets personnels trouvés dans le fût avec le corps, la police de Las Vegas estime qu'il s'agit d'une personne tuée dans les années 1980. Ni la cause de la mort, ni la nature des objets n'ont été dévoilées par les enquêteurs, qui doivent encore identifier la victime.

«Un cas très difficile»

L'ouest des Etats-Unis est en proie depuis plusieurs années à une sécheresse historique qui menace l'approvisionnement en eau d'une grande partie de la population et qui a fait chuter de manière spectaculaire le niveau des lacs et cours d'eau. Alimenté par le fleuve Colorado, le lac Mead a atteint son niveau le plus bas depuis 1937.

«Cela se présente comme un cas très difficile. Je dirais qu'il y a de très grandes chances que nous découvrions de nouveaux restes humains au fur et à mesure que le niveau de l'eau baissera.» Un lieutenant de la police de Las Vegas

Selon une étude publiée en 2020 par l'agence géologique américaine (USGS), le débit du Colorado a baissé en moyenne de 20% depuis un siècle. La moitié au moins de cette baisse peut être attribuée à l'élévation des températures dans la zone. (ats/jch)