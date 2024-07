Une nageuse retrouvée vivante à 80km des côtes du Japon

Après avoir dérivé pendant 36 heures, une femme qui nageait près d'une plage au Japon a été secourue à 80 kilomètres des côtes. Elle a été transportée à l'hôpital, mais ses jours n'étaient pas en danger.

«Il était environ 19h55 le 8 juillet, lorsque nous avons reçu l'information après que l'amie de la femme a signalé sa disparition», a déclaré un responsable local. Les gardes-côtes ont donc lancé une opération de recherche et de sauvetage dans la région de Shizuoka (centre du Japon).

Bouée de sauvetage

Elle a finalement été repérée par un cargo mercredi à 07h48 locales au large de la pointe sud de la péninsule de Boso, dans le département de Chiba à l'est de Tokyo. Deux membres d'équipage d'un petit pétrolier qui passait également dans le secteur, contactés par radio, ont sauté à la mer pour la secourir.

Une fois secourue, la femme a raconté aux sauveteurs qu'elle avait été emportée par la mer et qu'elle n'avait pu retourner vers la plage, car elle nageait avec une bouée en caoutchouc. «Il y a 80 kilomètres à vol d'oiseau [entre la plage et le lieu où la nageuse a été secourue], mais on suppose qu'elle a dérivé sur une distance encore plus grande», a précisé le responsable. (mbr/ats)