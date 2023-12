«Je suis payée pour dormir avec des punaises de lit»

La Britannique Jozz Little travaille comme appât humain. Elle passe des nuits dans des hôtels pour voir s'il reste des punaises dans les lits.

Jozz Little a un métier plutôt inhabituel: elle est un piège à punaises de lit humain. Pendant une grande partie de sa vie, elle a travaillé comme restauratrice, mais en 2016, elle s'est retrouvée au chômage.

«Si vous m'aviez dit il y a dix ans qu'au lieu de dormir derrière un bar pour de l'argent, je dormirais avec des punaises de lit, je vous aurais déclaré ivre» Jozz Little au Guardian

Une de ses connaissances travaillait pour une entreprise de lutte contre les punaises de lit à Londres et lui a trouvé un emploi. Elle devait y effectuer le nettoyage en profondeur des matelas.

«Les premiers mois, je me suis juste dit: "Oh mon Dieu, c'est dégoûtant". Puis le vent a tourné» Jozz Little au Guardian

«Alors, ça vous dit de dormir avec des punaises de lit?»

Il y a quatre ans, son patron est venu chez Jozz Little et a expliqué qu'un hôtel ne voulait libérer un lit précédemment traité que s'ils étaient sûrs que toutes les punaises avaient disparu. Il lui a alors demandé si elle avait envie «de dormir avec des punaises de lit ?» Les punaises de lit sont principalement attirées par le CO₂ que les gens expirent.

Certains clients veulent qu'elle fasse un essai de deux semaines pour s'assurer que les punaises de lit ont bien disparu, explique Little. «Je pensais qu'il plaisantait. Il m'a dit: "Nous vous payons!" Et à partir de là, tout a suivi son cours"», raconte Little au Guardian. Comme Little réagit fortement aux morsures des petites punaises de lit, il lui a été facile de voir si le traitement avait fonctionné - ou non.

Deux semaines d'hôtel payées

Jusqu'à présent, elle a surtout dormi dans des hôtels, mais aussi dans des résidences universitaires et aussi dans des appartements qui sont loués. «Je ne dois y passer que la nuit - j'apporte toujours des draps - mais il s'avère que ce sont souvent des hôtels plutôt sympas», explique Little.

Lors de sa première mission, elle a reçu quelques morsures la première nuit, mais a réussi à éliminer toutes les punaises de lit, explique-t-elle.

«Ensuite, j'ai dormi 12 nuits dans un bel hôtel et je n'ai plus été mordue» Jozz Little

En revanche, elle a toujours du ruban adhésif sur la tête de lit pour pouvoir attraper rapidement les petits parasites la nuit. Elle envoie ensuite la punaise de lit au bureau comme échantillon.

Et quand elle rentre chez elle, elle se montre très prudente:

«Je vais directement dans le garage, je me déshabille, je mets tous mes vêtements dans la machine à laver et je saute directement sous la douche»

