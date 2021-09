International

Instagram est en panne dans une grande partie du monde



Instagram enchaîne les pannes

La réseaux social aux plus de 1,3 milliard d'utilisateurs ne fonctionnait plus aux alentours de midi. La cause de la panne est encore inconnue.

«Impossible d'afficher le fil d'actualité»: voici le message qui apparaissait lorsque l'on essayait de se connecter sur la célèbre application mobile. Au alentours de 14h, DownDetector, qui recense des pannes en ligne, affichait plus de 4000 signalements pour Instagram 👇.



La panne, dont la cause n'est pas encore connue, sembait toucher aussi bien la version Android que la version Iphone d’Instagram. Il n'est également plus possible d'envoyer des messages privés ou de consulter des profils.

Si vous êtes touchés par le problème la seule chose à faire c'est attendre. Le réseau social n'a pour l'heure pas communiqué sur les origines de la panne. (jah/hkr)

