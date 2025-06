Tourisme sexuel en Turquie: les autorités serrent la vis après l'éruption de vidéos ayant créé la polémique sur les réseaux sociaux. Image: Imago / X, montage watson

La Turquie en a marre d'être «la Thaïlande pour femmes»

Les stations balnéaires turques sont un haut lieu du tourisme sexuel et cela ne plaît pas à tous les autochtones. Des descentes de police et des fermetures d'établissements ont été ordonnées. Les tenanciers responsables et leurs clients étrangers sont dans le viseur des autorités turques.

Susanne Güsten, Turquie / ch media

Les stations balnéaires turques veulent mettre fin aux déhanchements suggestifs des «gogo dancers». Après une vaste opération menée dans des centaines de bars du district de Marmaris, sur la mer Egée, la police a ordonné la fermeture de vingt établissements.

Des vidéos partagées ont mis le feu aux poudres

Le motif invoqué pour les interventions des forces de l'ordre? Des prestations de danses suggestives de jeunes hommes à demi nus, qui porteraient atteinte à la bienséance.

Ces opérations seront étendues aux villes de Bodrum et Alanya tout au long de l'été. Tout est parti d'une vidéo montrant de jeunes hommes musclés remuer sur les genoux d’une femme blonde d’âge moyen au rythme de la musique.

A Marmaris, des inspections ont été lancées à la suite de plaintes concernant des spectacles de flambeaux et de danse nue

Depuis, les réseaux sociaux turcs sont inondés d’images prises dans des bars de la côte, où de jeunes hommes légèrement vêtus dansent sur des scènes ou des tables, miment des gestes obscènes et draguent des femmes venues d’Occident.

Rien de nouveau en soi: les stations balnéaires turques accueillent depuis des décennies des touristes sexuels occidentaux. Les vidéos qui circulent actuellement remontent parfois à plusieurs années en arrière. Le président de l'association des hôtels du sud de la mer Egée, Cengiz Aygün, a confié au journal Milliyet que c'est bien la tempête de critiques sur les réseaux sociaux qui a fait soudainement ressurgir le sujet.

La polémique ne désenfle pas

Les sourires et l'amusement affichés par les femmes filmées n’ont pas suffi à apaiser la colère publique. Le ministre du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, a dû réagir depuis son propre yacht de vacances. Il a tenté de calmer les esprits en parlant de «cas isolés» contre lesquels des mesures seront prises. Il a ensuite déclaré:

«Notre tourisme doit rester conforme aux traditions et aux mœurs turques»

De nombreux Turcs se disent dérangés par ces images. «C’est choquant de voir des serveurs se promener à moitié nus dans ces établissements, offrant des danses suggestives à des touristes étrangères», s’indignait le quotidien conservateur Türkiye Today avant d'ajouter:

«Cela nuit à l’image de la Turquie auprès des touristes étrangers»

Du côté des commentateurs libéraux, les critiques fusent également. Le journaliste Cüneyt Özdemir a interpellé le gouvernement par un tweet:

«Entre les hôtels illégaux et les repaires du tourisme sexuel, l’Etat semble avoir totalement disparu de Marmaris. Les municipalités ne maîtrisent pas la situation, pas plus que la police.»

Quelques voix appellent toutefois à relativiser, comme celle du journaliste Mehmet Yilmaz sur le site indépendant T24. Pour lui, les Turcs s’inquiètent à tort de l’image que ces vidéos pourraient renvoyer aux touristes étrangers, et il ironise sur le profil des touristes concernés:

«Ces danses sont certes suggestives, mais parler "d'actes obscènes" est tout de même excessif et paternaliste»

«Ils s’imaginent sans doute que les touristes sont tous des gens bien élevés à la recherche d’un divertissement décent, que ces gens prennent un vol Easyjet de Londres aux Îles Canaries, juste pour voir ce qui s'y passe.»

Un modèle de voyage bien ancré

De Bodrum sur la mer Egée à Alanya sur la Méditerranée, les stations balnéaires turques n’attirent en effet pas que des familles: beaucoup de femmes d'âge moyen venues d’Europe de l’Ouest y recherchent aussi la compagnie de jeunes hommes. Marmaris est le haut lieu de ce tourisme sexuel, fréquenté principalement par des Britanniques.

«La Thaïlande pour femmes», titrait récemment le tabloïd britannique The Sun à propos de Marmaris.

Le business se déroule généralement de manière informelle: une ou deux semaines de compagnie masculine et de sexe, en échange de cadeaux ou d’argent. Pas de tarif fixe: les touristes préfèrent se bercer de l’illusion d’une relation amoureuse librement consentie.

«Il m’a fait me sentir dix ans plus jeune et plus belle», confie une vacancière, qui souhaite garder l’anonymat, à propos de son compagnon turc:

«Il m’a montré que j’étais encore désirable, ça m’a fait du bien»

Un animateur de Bodrum témoigne toutefois: peu importe l’apparence ou l’âge des femmes, les jeunes hommes les accompagnent uniquement parce qu’ils ont besoin d’argent.



Adapté de l'allemand par Tanja Maeder