Plus de 400 vols et des dizaines de liaisons ferroviaires ont été annulés dans la province. Keystone

Taïwan se prépare à l'arrivée du typhon Bavi

Le typhon Bavi frappe samedi Taïwan avec de fortes pluies et des vents violents, tandis que la Chine a évacué près de deux millions de personnes avant son arrivée attendue sur ses côtes dimanche.

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Près de deux millions de personnes ont été évacuées en Chine à l'approche du typhon Bavi, dont les vents et les pluies ont frappé samedi Taïwan et plusieurs îles japonaises, privant des milliers de foyers d'électricité.

Dans la province du Zhejiang (est), plus d'1,7 million d'habitants ont été évacués, selon un média d'Etat. Le typhon doit y toucher terre dimanche matin.

L'école, le travail, les transports et les activités de plein air ont été suspendus. Plus de 400 vols et des dizaines de liaisons ferroviaires ont été annulés dans la province.

«Cette mobilisation massive et sans limites, qui ne lésine ni sur les efforts ni sur les coûts, vise uniquement à se prémunir contre le (pire) scénario», a déclaré le gouvernement de Wenzhou, métropole de près de 10 millions d'habitants située dans le Zhejiang, dans un communiqué.

Des habitants se préparent en renforçant les volets métalliques des commerces avec du bois et en collant du ruban adhésif sur les fenêtres. Bavi devrait provoquer des «pluies exceptionnellement abondantes» dans les provinces du Zhejiang et du Fujian (est), selon la chaîne de télévision d'Etat CCTV.

Plus de 130 000 personnes ont été évacuées dans le Fujian, ainsi que 34 000 personnes dans les zones côtières et à haut risque de Shanghai, selon un média d'Etat.

39 morts au moins

Plus au nord, de fortes pluies ont déjà poussé Pékin à évacuer plus de 100 000 personnes, a précisé le gouvernement de la capitale, où le débit de déversement du réservoir de Miyun a été augmenté pour faire face aux eaux d'une crue potentielle.

Des phénomènes météorologiques extrêmes ont déjà fait des ravages dans le sud et le centre de la Chine cette semaine: des tempêtes ont entraîné la mort d'au moins 39 personnes, et provoqué le débordement de dizaines de rivières ainsi que la destruction d'un barrage.

Samedi, c'est surtout sur Taïwan que Bavi a déversé de fortes pluies et déchaîné des vents violents. Plus de 14 000 personnes ont fui leurs maisons et de nombreux commerces ont fermé leurs portes. Des centaines de vols ont été annulés et plus de 170 000 foyers ont été privés d'électricité sur l'île.

Rétrogradé

Après avoir frappé Guam et les Mariannes du Nord lundi comme super-typhon, Bavi a été rétrogradé au rang de typhon.

Samedi, ses vents soutenus ont ralenti à 137 km/h, avec des rafales avoisinant les 173 km/h, a précisé l'Administration centrale de la météorologie de Taïwan (CWA), soulignant que la tempête perdait en intensité.

L'institution anticipe tout de même «des pluies extrêmement torrentielles» dans le nord de l'île et des «vagues dangereuses» pouvant atteindre 10 mètres de hauteur.

Le typhon doit impacter l'île le plus fortement de «midi jusqu'à la fin de l'après-midi», a souligné Jason Cheng, prévisionniste à CWA.

Bavi, qui devait initialement être le plus gros typhon à menacer Taïwan depuis 30 ans, a vu son rayon de vents violents se réduire à 350 kilomètres, a-t-il précisé.

Le réchauffement des océans favorise l'intensification des tempêtes tropicales et augmente l'humidité, qui peut se transformer en fortes pluies.

Les océans viennent de connaître leur mois de juin le plus chaud jamais observé, sous l'effet combiné d'El Niño et du dérèglement climatique, selon l'observatoire européen Copernicus Marine. (tib/ats)