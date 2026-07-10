Cette stratégie de l'Ukraine fait vaciller la Crimée occupée

L'Ukraine coupe l'approvisionnement de la Crimée en carburant et met hors service une partie de ses infrastructures énergétiques. Une situation qui suscite un vif mécontentement, non seulement sur la péninsule.

Plus de «International»

Un article de

Robert «Magyar» Browdi jouit d'une réputation quasi légendaire au sein des forces ukrainiennes en tant que chef des unités de drones. L'homme à la casquette de baseball caractéristique a annoncé son dernier succès: «La flotte fantôme russe quitte la scène», a-t-il affirmé. Avant d'ajouter: «La bataille pour l'approvisionnement en carburant de la Crimée, en mer d'Azov, se poursuit.»

Les actes ont rapidement suivi les paroles. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'armée ukrainienne a attaqué neuf autres navires russes en mer d'Azov, dont plusieurs pétroliers. En l'espace de trois jours, le nombre de navires russes détruits est ainsi passé à 19, selon Robert Browdi.

L'Ukraine attaque le pétrolier Blue en Crimée Vidéo: extern / rest

Au début de la semaine déjà, les forces armées ukrainiennes avaient affirmé avoir coulé, en mer d'Azov, huit navires chargés d'approvisionner en carburant la péninsule de Crimée, annexée illégalement par la Russie en 2014. Un cargo et un ferry figuraient également parmi les bâtiments touchés. Mercredi, le groupe de réflexion indépendant Institute for the Study of War (ISW), basé à Washington, dressait le constat suivant:

«La campagne ukrainienne de frappes à moyenne portée contre une grande diversité de cibles – notamment des systèmes russes de défense antiaérienne, le transport de produits pétroliers, d'autres infrastructures logistiques et des postes électriques – entraîne l'effondrement de la logistique en Crimée occupée.»

Ancien promoteur immobilier, Robert Browdi a créé au sein des forces armées ukrainiennes l'unité spéciale «Birds of Magyar» («Les Oiseaux de Magyar»). Celle-ci est devenue un régiment à part entière, désigné sous le numéro 414, et est aujourd'hui considérée comme l'une des principales unités chargées des frappes contre des objectifs russes. Sous sa direction, l'armée ukrainienne a fait évoluer ses systèmes télépilotés, passant de simples drones FPV à des plateformes de longue portée à haute technologie.

Dernièrement, des drones ukrainiens ont frappé des dépôts pétroliers et des raffineries loin à l'intérieur du territoire russe, mais aussi en Crimée, où transitent d'importantes lignes d'approvisionnement russes. Sur la base d'images satellites, l'analyse de l'ISW recense notamment les cibles suivantes:

Pétroliers en mer d'Azov: en route vers des ports de Crimée, les unités de drones de Browdi auraient détruit au total 19 navires, dont les pétroliers Blue, Venera-3, Sanar-1, Sanar-17, Klimena, Teti, Alexei Savrasov, Ivan Cheremisinov et Penelopa. «Les attaques contre la logistique navale de l'ennemi compliquent l'approvisionnement des troupes russes en carburant et en munitions, notamment en Crimée temporairement occupée», ont déclaré les forces armées ukrainiennes

en route vers des ports de Crimée, les unités de drones de Browdi auraient détruit au total 19 navires, dont les pétroliers Blue, Venera-3, Sanar-1, Sanar-17, Klimena, Teti, Alexei Savrasov, Ivan Cheremisinov et Penelopa. «Les attaques contre la logistique navale de l'ennemi compliquent l'approvisionnement des troupes russes en carburant et en munitions, notamment en Crimée temporairement occupée», ont déclaré les forces armées ukrainiennes Lignes électriques stratégiques: selon l'analyse de l'ISW fondée sur des images satellites, plusieurs infrastructures majeures d'alimentation électrique en Crimée ont également été détruites. Parmi elles figurent le poste électrique de 330 kV de Zapadno-Krymskaïa, près du village de Karjernoïe, ainsi qu'une ligne de 110 kV près de Saky. D'après Robert Browdi, l'armée ukrainienne a enregistré quarante-quatre impacts contre des infrastructures électriques en Crimée. L'ISW rapporte par ailleurs que Volodymyr Saldo, gouverneur de la partie de l'oblast de Kherson occupée par la Russie, a signalé des «coupures d'électricité partielles ou totales» dans la région.

selon l'analyse de l'ISW fondée sur des images satellites, plusieurs infrastructures majeures d'alimentation électrique en Crimée ont également été détruites. Parmi elles figurent le poste électrique de 330 kV de Zapadno-Krymskaïa, près du village de Karjernoïe, ainsi qu'une ligne de 110 kV près de Saky. D'après Robert Browdi, l'armée ukrainienne a enregistré quarante-quatre impacts contre des infrastructures électriques en Crimée. L'ISW rapporte par ailleurs que Volodymyr Saldo, gouverneur de la partie de l'oblast de Kherson occupée par la Russie, a signalé des «coupures d'électricité partielles ou totales» dans la région. Frappes contre les routes et les ponts: les forces armées ukrainiennes ciblent également des routes, des voies ferrées et des ponts stratégiques. Selon l'ISW, un pont ferroviaire près de Rozdolne a notamment été touché.

Les affirmations ukrainiennes ne peuvent toutefois pas être vérifiées de manière indépendante. L'agence de presse Reuters a par ailleurs indiqué que tous les navires visés ne figurent pas sur la liste des pétroliers considérés comme appartenant à la flotte fantôme russe.

Défense antiaérienne: «la cinquième roue du carrosse»

Les récentes attaques contre la Crimée provoquent toutefois un profond mécontentement parmi les blogueurs et observateurs militaires russes. L'influent blogueur militaire «Rybar» a appelé le ministère russe de la Défense à créer un quartier général opérationnel unifié chargé de la défense civile contre les drones. De son côté, un commentateur politique a réclamé une réforme de la lutte antidrones, qualifiant les forces aériennes de «cinquième roue du carrosse».

Selon l'ISW, les frappes ukrainiennes couronnées de succès «ont déclenché un débat critique au sein de l'espace informationnel ultranationaliste russe.» Le think tank développe:

«Des commentateurs reprochent au gouvernement russe de ne pas avoir mis en place un système intégré de défense aérienne capable de protéger efficacement les entreprises privées et les infrastructures critiques contre des attaques ukrainiennes menées à longue distance.»

Mais les attaques de drones ukrainiennes ne suscitent pas seulement du mécontentement en Crimée. Sur le territoire russe, des automobilistes attendent désormais jusqu'à 39 heures pour faire le plein d'essence. Cette situation entraîne des conséquences concrètes. Des altercations dans des stations-service ont déjà été signalées. Dans un cas, la police a dû intervenir en faisant usage de ses armes.

En 2014, peu après les Jeux olympiques de Sotchi, la Russie a envahi la Crimée avant d'annexer la péninsule. Cette annexion n'est pas reconnue en droit international. (trad. hun)