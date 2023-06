A la suite d'une mutinerie avortée, Evgueni Prigojine est désormais exilé en Biélorussie. Quel avenir se dessine pour Vladimir Poutine? keystone/watson

interview watson

«Les Russes sont en colère contre Poutine»

Après la rébellion armée avortée d'Evgueni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, quel avenir se dessine pour Vladimir Poutine? Son pouvoir peut-il vaciller? Hanna Perekhoda, chercheuse à l'Université de Lausanne, spécialiste de l'histoire russe et ukrainienne et membre du comité Ukraine-Suisse, dresse de futures hypothèses. Entretien.

Plus de «International»

Selon vous, comment est-ce que Vladimir Poutine va-t-il ressortir de la mutinerie avortée du groupe Wagner?

Hanna Perekhoda: Affaibli. Une partie de la population a réalisé que certaines villes – dont Rostov-sur-le-Don, qui compte plus d'un million d'habitants – pouvaient être prises sans résistance de la police ou de l'armée, ce qui signifie que la situation dans le pays est incertaine. Les Russes doivent probablement penser qu'il n'y a personne pour les protéger. Ils se sont également rendu compte que si Prigojine avait vraiment voulu aller jusqu’à Moscou, il aurait pu le faire, car personne ne peut apparemment empêcher un groupe armé de s'emparer des villes russes. Quant aux soldats sur le front, ils doivent être déstabilisés, désorientés et démotivés après les événements de samedi.

«Hier, le groupe Wagner était érigé en héros. Aujourd'hui, c'est un traitre de la nation» Hanna Perekhoda, chercheuse à l'Université de Lausanne, spécialiste de l'histoire russe et ukrainienne et membre du comité Ukraine-Suisse

La mutinerie d'Evgueni Prigojine pourrait-elle être l'étincelle qui allume la mèche? Y a-t-il un risque de contagion de la rébellion?

Je ne peux pas prédire la suite. Il ne faut, toutefois, pas minimiser ce qui s'est passé ce week-end. Cet événement a démontré la faiblesse de l'État russe et sera peut-être la porte ouverte à toutes les autres possibilités. Il s'agit bel et bien d'une goutte d'eau dans un vase qui va déborder un jour ou l'autre.

Hanna Perekhoda, chercheuse à l'Unil, spécialiste de l'histoire russe et ukrainienne et membre du comité Ukraine-Suisse. Image: Hanna Perekhoda

Le pouvoir de Vladimir Poutine pourrait-il vaciller?

Oui. La communauté internationale doit se préparer, tôt ou tard, à un tel scénario, avec pour conséquence l'instabilité en Russie. Il n'y a rien de nouveau, c'est l'histoire classique d'un régime autoritaire qui se répète, et le piège dans lequel les dictateurs tombent.

«Ces hommes pensent qu'ils sont surpuissants, qu'ils contrôlent tout. Ils sont aveuglés par leur propre pouvoir»

Le président russe doit désormais faire face aux conséquences d'un système qu'il a lui-même bâti, basé sur le clientélisme, sur les relations informelles et sur un fonctionnement semi-obscur. Ce n'est pas un appareil étatique stable, car il repose sur le pouvoir des personnes et non des institutions.

Et donc?

Vladimir Poutine pourrait être à la merci de ce système de «forces armées atomisées» – les troupes russes sont composées de plusieurs formations régionales et armées privées, autres que le groupe Wagner – si les différents acteurs entrent en concurrence les uns avec les autres. Il faut également garder en tête que les milliers d'hommes qui composent le groupe Wagner – dont d'anciens prisonniers lourdement armés – sont pour la plupart en colère, non seulement contre Sergueï Choïgou, ministre de la Défense, et Valeri Guerassimov, chef d'État-major général des forces armées, mais également contre Evgueni Prigojine, qui semble les avoir laissé en Russie.

«Il est naïf de penser qu'ils vont simplement se dissoudre dans la nature. Comment est-ce que Poutine, et son gouvernement, vont-ils gérer ces mercenaires?»

Qu'en est-il de la population? Est-ce qu'elle pourrait également se rebeller?

En Russie, les révolutions arrivent lorsqu'il y a une fissure au sein des élites, ce qui crée les conditions pour une participation plus large de la population. Actuellement, lorsqu'on observe de plus près les discours – sur des canaux Telegram ou à la télévision russe – des ultranationalistes (qui sont en faveur de la guerre en Ukraine), on se rend compte qu'ils sont en colère contre leur président, qu'ils critiquent la manière et la lenteur avec laquelle il a réagi samedi. Ils ne sont pas empathiques envers les Ukrainiens, mais considèrent au contraire que leur gouvernement ne répond plus à leurs attentes.

«Selon eux, Vladimir Poutine n'a pas été assez ferme, radical. Cela donne l'image d'un leader faible qui n'est pas à la hauteur des tâches qu'il s'est données»

L'autorité de Vladimir Poutine a donc bel et bien été atteinte. Peut-il reprendre le dessus? Si oui, comment?

Je pense qu'il y aura des règlements de comptes au sein des institutions afin de désigner des responsables. On peut s'attendre à des purges et à des représailles parmi les forces de sécurité, qui n'ont pas su réagir. Ces mesures vont cependant créer un fossé entre Poutine et les patriotes extrémistes ou différentes fractions de l'élite, qui pensent depuis un certain temps que la guerre ne se passe pas comme prévu.

«L'illusion d'une force de l'état russe est désormais perdue. Désormais, il ne reste que quelques hommes au pouvoir qui se sentent de plus en plus incapables de gérer le monstre qu’ils ont créé.» Hanna Perekhoda, chercheuse à l'Université de Lausanne, spécialiste de l'histoire russe et ukrainienne et membre du comité Ukraine-Suisse

Quant à Evgueni Prigojine, dont on ne connaît pas la localisation exacte à l'heure actuelle, quel avenir Vladimir Poutine lui réserve-t-il?

Un accord a été conclu afin de mater la rébellion. On ne sait, toutefois, pas en quoi il consiste. Il tiendrait sur une «promesse d'abandon des poursuites» qui, selon moi, n'est pas du tout une bonne garantie... Il est difficile de se dire que Prigojine n'est pas dans la liste des personnes à éliminer.