Donald Trump

«Joyeux Noël»: Trump fait un étrange cadeau aux sans-papiers

«Joyeux Noël»: l&#039;administration de Donald Trump fait un cadeau aux sans-papiers.
L'administration de Donald Trump a prévu un étrange cadeau pour les immigrants illégaux.getty/watson
Alors qu'elle exploite à fond la période des fêtes pour renforcer sa politique de lutte contre l’immigration illégale, l'administration de Donald Trump fait un «cadeau» aux migrants en situation irrégulière: une prime au départ volontaire relevée à 3000 dollars.
23.12.2025, 20:1323.12.2025, 20:13

«Offre spéciale fêtes»: l'administration Trump a porté à 3000 dollars la prime au départ volontaire pour les étrangers en situation irrégulière aux Etats-Unis, détournant les fêtes de fin d'année pour mettre en exergue sa lutte contre l'immigration illégale.

Mais attention, l'offre a une durée limitée. «Jusqu'à la fin de l'année, prenez avantage d'une prime de 3000 dollars (réd: contre 1000 actuellement) afin de rentrer chez vous pour les fêtes», peut-on lire sur le site du ministère américain de la Sécurité intérieure.

«Les étrangers en situation irrégulière qui ne profitent pas de cette offre spéciale aujourd'hui n'ont qu'une seule alternative: ils seront arrêtés, expulsés et ne pourront plus jamais revenir aux Etats-Unis», ajoute le ministère dirigé par Kristi Noem, une proche du président Donald Trump.

«Leur botter le cul!»: J.D. Vance prépare l’après-Trump

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le dirigeant républicain mène une vaste campagne contre l'immigration illégale, à coup d'expulsions massives, et a considérablement durci les conditions d'entrée aux Etats-Unis et l'octroi de visas, arguant de la protection de la sécurité nationale.

Programme d'«auto-expulsion»

Depuis mai dernier, le gouvernement américain a aussi mis en place un programme d'«auto-expulsion», où des immigrés sans-papiers peuvent s'inscrire sur une appli CPB Home au départ volontaire moyennant une prime, fixée à 1000 dollars, avec les frais de retour payés.

La police fédérale de l'immigration (ICE) a elle mis en ligne sur X une vidéo montrant un agent habillé en père Noël et enfilant un gilet pare-balles rouge. On le voit ensuite interpeller un individu et procéder à son enregistrement, le tout au son d'une musique entraînante, suivi d'une image d'un avion sur le tarmac.

Et le message: «Evitez ICE AIR et la liste des vilains du père Noël». L'ICE, que ses détracteurs accusent d'interpellations abusives y compris au faciès, a reçu pour mission d'expulser un nombre sans précédent de migrants en situation irrégulière sur le sol américain et dépense sans compter pour y parvenir.

Joe Biden a «ignoré le chaos migratoire» selon une enquête

«Plus beau cadeau de Noël»

Dans un communiqué en date du 19 décembre, le ministère de la Sécurité intérieure se félicite, par ailleurs, d'avoir procédé à des arrestations récentes de «criminels illégaux», avec photos à l'appui, et «remercie les forces de l'ordre pour le plus beau cadeau de Noël qui soit pour les familles américaines: des communautés plus sûres».

Commentaire
Trump sera encore plus dangereux en 2026

Le département d'Etat, en charge de la diplomatie américaine, n'est pas en reste. Il a posté lundi sur X une capture d'écran de la chaîne Fox News disant qu'il a été procédé depuis le début de l'année à «95 000 révocations de visas» dont 8000 concernant des étudiants étrangers. «Joyeux (en avance) Noël!», dit-il. (mbr/ats)

