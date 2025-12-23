«Joyeux Noël»: Trump fait un étrange cadeau aux sans-papiers

L'administration de Donald Trump a prévu un étrange cadeau pour les immigrants illégaux. getty/watson

Alors qu'elle exploite à fond la période des fêtes pour renforcer sa politique de lutte contre l’immigration illégale, l'administration de Donald Trump fait un «cadeau» aux migrants en situation irrégulière: une prime au départ volontaire relevée à 3000 dollars.

«Offre spéciale fêtes»: l'administration Trump a porté à 3000 dollars la prime au départ volontaire pour les étrangers en situation irrégulière aux Etats-Unis, détournant les fêtes de fin d'année pour mettre en exergue sa lutte contre l'immigration illégale.

Mais attention, l'offre a une durée limitée. «Jusqu'à la fin de l'année, prenez avantage d'une prime de 3000 dollars (réd: contre 1000 actuellement) afin de rentrer chez vous pour les fêtes», peut-on lire sur le site du ministère américain de la Sécurité intérieure.

«Les étrangers en situation irrégulière qui ne profitent pas de cette offre spéciale aujourd'hui n'ont qu'une seule alternative: ils seront arrêtés, expulsés et ne pourront plus jamais revenir aux Etats-Unis», ajoute le ministère dirigé par Kristi Noem, une proche du président Donald Trump.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le dirigeant républicain mène une vaste campagne contre l'immigration illégale, à coup d'expulsions massives, et a considérablement durci les conditions d'entrée aux Etats-Unis et l'octroi de visas, arguant de la protection de la sécurité nationale.



Programme d'«auto-expulsion»

Depuis mai dernier, le gouvernement américain a aussi mis en place un programme d'«auto-expulsion», où des immigrés sans-papiers peuvent s'inscrire sur une appli CPB Home au départ volontaire moyennant une prime, fixée à 1000 dollars, avec les frais de retour payés.

La police fédérale de l'immigration (ICE) a elle mis en ligne sur X une vidéo montrant un agent habillé en père Noël et enfilant un gilet pare-balles rouge. On le voit ensuite interpeller un individu et procéder à son enregistrement, le tout au son d'une musique entraînante, suivi d'une image d'un avion sur le tarmac.

Et le message: «Evitez ICE AIR et la liste des vilains du père Noël». L'ICE, que ses détracteurs accusent d'interpellations abusives y compris au faciès, a reçu pour mission d'expulser un nombre sans précédent de migrants en situation irrégulière sur le sol américain et dépense sans compter pour y parvenir.



«Plus beau cadeau de Noël»

Dans un communiqué en date du 19 décembre, le ministère de la Sécurité intérieure se félicite, par ailleurs, d'avoir procédé à des arrestations récentes de «criminels illégaux», avec photos à l'appui, et «remercie les forces de l'ordre pour le plus beau cadeau de Noël qui soit pour les familles américaines: des communautés plus sûres».

Le département d'Etat, en charge de la diplomatie américaine, n'est pas en reste. Il a posté lundi sur X une capture d'écran de la chaîne Fox News disant qu'il a été procédé depuis le début de l'année à «95 000 révocations de visas» dont 8000 concernant des étudiants étrangers. «Joyeux (en avance) Noël!», dit-il. (mbr/ats)