«Les Javelin sont plus efficaces que les drones pour détruire les chars russes»

Il existe de nombreuses images de drones en Ukraine. L'experte Dominika Kunertova évalue, pour watson, l'importance militaire de ces appareils sans pilote. Elle précise également si la Suisse devrait investir plutôt dans des drones que dans des avions de combat.

Les drones jouent-ils un rôle décisif dans la guerre en Ukraine?

Dominika Kunertova: Les drones sont devenus omniprésents dans la guerre. Je ne dirais pas qu'ils sont décisifs, mais ils ne sont pas non plus insignifiants.

A quoi servent-ils?

Ni la Russie ni l'Ukraine n'ont le total contrôle aérien dans cette guerre. C'est pourquoi des frappes aériennes sur le territoire adverse sont possibles avec des drones. Ces derniers sont, toutefois, utilisés en premier lieu pour la surveillance aérienne.

Les drones permettent donc de savoir comment l'adversaire est positionné et ce qu'il a l'intention de faire.

Exactement. Les drones peuvent donner à leur propre artillerie des informations précises sur l'endroit où se trouvent les cibles. Pour la surveillance aérienne, on n'utilise pas de grands objets volants comme le drone Bayraktar TB2. Des drones du commerce capables de voler à quelques kilomètres derrière la ligne de front suffisent.

«Les drones ne sont, toutefois, pas seulement utilisés pour les frappes aériennes et la surveillance, mais aussi pour la propagande.»

Dominikia Kunertova travaille au Center for Security Studies (CSS) de l'EPF de Zurich. Elle fait de la recherche et publie des articles sur la technologie militaire et s'intéresse particulièrement aux systèmes militaires sans pilote. image: zvg

Pouvez-vous développer ?

Les belligérants publient de nombreuses images de leurs opérations de drones. Ils peuvent ainsi faire baisser le moral de l'adversaire et présenter en même temps leurs succès à un large public international.

En regardant les images de drones de la guerre en cours, on a parfois l'impression de jouer à un jeu vidéo...

Un chef d'une équipe de drones ukrainiens a récemment déclaré que les jeunes soldats étaient très utiles. Ils sont extrêmement talentueux lorsqu'il s'agit de jeux vidéo. C'est pourquoi les jeunes de 18 ans sont souvent assis dans un véhicule et pilotent des drones. Ils sont plus utiles que lorsqu'ils doivent défendre un village dans une bataille rangée.

Un drone Bayraktar TB2 lors d'un défilé militaire à Kiev. image: keystone

Peut-on dire approximativement combien de drones sont utilisés dans la guerre en cours ?

Il n'y a pas de chiffres précis. Les Ukrainiens produisent eux-mêmes des drones et la population a fait don de nombreux drones à l'armée. Il doit y en avoir des milliers. Au début de la guerre, l'Ukraine disposait d'une douzaine de drones TB2 équipés de missiles.

Les drones TB2 sont très appréciés des Ukrainiens. Il existe même des vidéos dans lesquelles des soldats chantent les louanges de l'engin de guerre turc. S'est-il vraiment révélé aussi efficace?

Les drones TB2 ont permis aux Ukrainiens de détruire plusieurs chars, systèmes de défense aérienne et infanterie. Ils n'ont pas été un «game changer», mais certainement un «nice to have».

Combien de drones TB2 sont encore en service?

C'est difficile à dire. Nous sommes dans une guerre d'usure et certains de ces drones ont certainement été détruits. Les Etats-Unis veulent maintenant vendre des drones Gray Eagle à l'Ukraine, ce qui pourrait être le signe que le stock de drones TB2 a sensiblement diminué.



Les Etats-Unis veulent livrer quatre drones Gray Eagle à l'Ukraine. Pourraient-ils changer la guerre de manière décisive?

Pas tout de suite. Les forces armées ukrainiennes doivent d'abord apprendre à se servir de ces drones. Mais oui, les drones Gray Eagle sont encore plus performants que les drones de combat turcs. Ils peuvent voler jusqu'à 400 kilomètres et être équipés de missiles Hellfire.



Les Etats-Unis ont déjà livré des centaines de drones Switchblade à l'Ukraine. Comment fonctionnent-ils ?

On peut les imaginer comme des missiles qui traînent au-dessus d'une cible pendant une période prolongée. C'est pourquoi on parle aussi de «loitering munition». Après avoir tourné en rond au-dessus de la cible pendant un certain temps, les drones Switchblade attaquent et les engins explosent.

Les Russes utilisent-ils aussi des drones ?

Pour la surveillance, les Russes utilisent des drones appelés «Orlik». Les drones «Orion» sont chargés des frappes aériennes et le «Kub-bla» est une «munition loitering». Au début de la guerre, les drones russes étaient en fait absents. Cela nous montre qu'ils n'ont pas suffisamment investi dans le développement de véhicules aériens sans pilote. Dans l'ensemble, les Russes ne se sont pas montrés très compétents dans l'utilisation des drones. Toutefois, de façon isolée, les Russes ont certainement pu infliger des dommages aux Ukrainiens avec des drones.

Un soldat ukrainien avec un NLAW qui s'est avéré très efficace. image: keystone

En quoi cela diffère-t-il des guerres précédentes, au cours desquelles des drones ont également été utilisés, comme au Haut-Karabagh ?

Au Haut-Karabakh, on a pu voir à quel point les drones TB2 pouvaient être utiles pour détruire les chars et les systèmes de défense aérienne adverses. Les drones ont considérablement modifié le cours de la guerre. En Ukraine, les armes antichars Javelin et NLAW se sont, toutefois, révélées plus efficaces que les drones pour détruire les chars.



Quelles leçons peut-on tirer de la guerre en cours ? L'armée suisse a-t-elle encore besoin d'avions de combat ou doit-elle plutôt investir entièrement dans les drones ?

La principale leçon de cette guerre est qu'il faut les deux. Aussi bien des aéronefs sans pilote que des aéronefs avec pilote. L'important est de pouvoir combiner ces deux éléments le mieux possible.



«Des drones non armés pour compléter les avions de combat seraient certainement utiles en Suisse»

Quels sont les inconvénients des drones par rapport aux avions de combat ?

Les drones ne sont pas en mesure d'éviter les systèmes de défense aérienne adverses et ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Ensuite, les drones sont très dépendants des conditions météorologiques. Les systèmes de radars ou de satellites pour le guidage des drones doivent également fonctionner. En outre, la station au sol, d'où le drone est piloté, doit être protégée. On ne peut pas compter uniquement sur les drones.