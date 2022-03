Eine Frau läuft in Warschau an zwei Plakaten vorbei, die sich gegen den Krieg richten. Bild: keystone

«Je pense qu'un accord de paix sera conclu dans les prochaines semaines»

Jusqu'à présent, la Russie et l'Ukraine ne sont pas parvenues à s'entendre sur un cessez-le-feu. L'experte en négociations Nora Meier explique pourquoi la Russie a les meilleures cartes en main.

Qui est actuellement le plus fort à la table des négociations? La Russie ou l'Ukraine?

Nora Meier: C'est une question difficile. Pour l'instant, il semble que les Ukrainiens aient réussi à déjouer les plans de Poutine de prendre rapidement le pays. Mais à long terme, ce serait probablement la Russie qui aurait le dessus, à moins que des changements importants de politique intérieure n'interviennent à Moscou. Or, ceux-ci ne semblent pas se dessiner pour le moment.

Pourquoi la Russie a-t-elle l'avantage à long terme?

Pour simplifier, il faut souligner que des pays tiers hésitent à entrer en guerre en raison des armes nucléaires russes. Pour la Russie, la présence d'un arsenal nucléaire a donc déjà l'effet qu'elle souhaite. C'est comme une épée de Damoclès qui pèse sur le conflit.



Malgré cela, l'Ukraine et la Russie négocient une éventuelle fin du conflit. Pourtant, les balles continuent de voler à Kharkiv ou Marioupol. Comment peut-on s'imaginer cela?

Ce qui est décisif dans les négociations, c'est la volonté de se mettre d'accord. Cette volonté doit être présente au plus haut niveau, celui des deux présidents, sans quoi il n'y aura pas d'accord. Les négociateurs agissent toujours sur mandat de leur gouvernement. Il est donc également courant que les négociateurs se concertent avec le siège pendant les pauses dans les négociations. Mais en général, on peut s'imaginer qu'il s'agit d'une table ronde où les parties sont assises en face les unes des autres et où chaque partie désigne un porte-parole qui mène les négociations en son nom.



«Des négociations sérieuses ne pourront être menées que lorsque les deux parties comprendront qu'il n'est pas possible de faire valoir ses intérêts par la voie militaire»

Et les négociations se déroulent en toute sérénité? Chacun laisse l'autre s'exprimer?

C'est une question de tempérament. Je n'accorderais toutefois pas trop d'importance aux questions qui concernent les personnes et les personnalités. Ces négociations sont extrêmement importantes, il s'agit d'une question de vie ou de mort.



Pouvez-vous me présenter un cycle de vie typique d'une telle négociation?

Au début, ces discussions sont plutôt de nature exploratoire. Il s'agit pour les deux parties de sonder au préalable quels sont les intérêts de l'autre partie. Dans le même temps, les intérêts de chacun sont présentés et les perspectives sont mises en évidence.

Que se passera-t-il ensuite?

La partie qui est peut-être la plus sous pression devrait essayer d'esquisser une solution. Mais il faut aussi que l'autre partie comprenne que ses propres intérêts peuvent être mieux défendus par une solution diplomatique que par une guerre.



... ce qui permet de sauter directement à la partie constructive des négociations.

En théorie, oui. Mais le conflit doit d'abord être "mûr". Des négociations sérieuses ne peuvent être menées que lorsque les deux parties comprennent que l'on ne peut pas faire valoir ses intérêts par la voie militaire.

En sommes-nous déjà à ce stade? La guerre est-elle déjà mûre?

On pourrait l'espérer. Mais je n'en suis pas sûr. Selon les informations, Poutine n'a pas voulu rencontrer Zelinsky en personne jusqu'à présent. Cela pourrait être le signe que Poutine pense encore qu'il pourrait créer une meilleure situation de départ pour les négociations en augmentant la pression militaire.

Mais la guerre dure depuis un mois maintenant, elle est plus ou moins enlisée. Du côté russe, les pertes sont en outre élevées.

Il semble qu'au début, le Kremlin pensait pouvoir vaincre militairement l'Ukraine en peu de temps. Comme nous le voyons maintenant, cela ne s'est pas produit. En plus de cette erreur d'appréciation, la Russie a été frappée par de sévères sanctions et est fortement isolée sur le plan économique. La question qui se pose alors est la suivante: combien de temps Poutine pourra-t-il résister à cette pression ?

Dites-le moi.

Du point de vue des négociations, cela ne sera pas plus facile pour Poutine. Peut-être pense-t-il pouvoir encore s'assurer la côte de la mer Noire et le Donbass. Ou être plus endurant sur le plan militaire. C'est aussi une question de sauver la face. Combien de temps Poutine peut-il encore justifier les pertes subies dans son propre pays ou les garder secrètes? Comment s'en sortira-t-il indemne? Pour l'instant, Poutine va réfléchir attentivement aux prochaines étapes.



Quelles sont ses options?

Un changement de stratégie s'impose sans aucun doute. Poutine pourrait décider de laisser la situation s'envenimer et d'utiliser davantage l'armée de l'air et l'artillerie contre l'Ukraine afin de s'emparer complètement du pays, avec le risque toutefois de se retrouver avec un pays totalement détruit. Ou bien il peut s'asseoir à la table des négociations.



Revenons, nous aussi, à la table des négociations. Comment peut-on négocier si les combats se poursuivent simultanément? La situation de départ est presque chaque jour différente.

Il faut effectivement réévaluer chaque jour les chances de succès de ses propres solutions de négociation. Mais la poursuite de la destruction devra, à mon avis, amener tôt ou tard les parties à la table des négociations.

Nous devons donc nous préparer à une guerre à long terme?

Dans un premier temps, il serait très important de pouvoir convenir d'un cessez-le-feu rapide. Dans un deuxième temps, il faudrait espérer que les parties puissent se mettre d'accord sur une solution de paix à long terme. Des éléments possibles de telles solutions ont déjà été évoqués par les parties elles-mêmes. Je pense qu'un accord de paix sera conclu dans les prochaines semaines.



Quels sont, selon vous, les scénarios réalistes?

La question principale est de savoir comment traiter les parties occupées de l'Ukraine - la Crimée et les régions du Donbass. En outre, l'Ukraine pourrait s'engager à être neutre, mais pas de manière permanente. Il ne s'agirait pas d'une déclaration de neutralité rigide, mais d'un statut vérifiable et modifiable. En échange de telles concessions, l'Ukraine devrait recevoir des garanties de sécurité de la part de la communauté internationale, par exemple sous la forme d'une déclaration de souveraineté ou d'un pacte de non-agression. Une chose est sûre: un accord doit être trouvé rapidement, la Russie ne pourra pas résister longtemps à la pression politique intérieure.



A propos de Nora Meier Nora Meier est Managing Director de la Swiss School of Public Governance et a travaillé pour la chaire ETH de négociation et de gestion des conflits du professeur Michael Ambühl.

«Les armes nucléaires de la Russie sont la seule raison pour laquelle nous en sommes arrivés là»

Comment s'assurer qu'un éventuel accord de paix sera respecté?

C'est là que réside tout l'art d'un accord. Il doit être conçu de manière à ce que les deux parties aient intérêt à le respecter. On pourrait par exemple envisager d'intégrer un automatisme dans une déclaration d'intention des Etats occidentaux, ce que l'on appelle un mécanisme de snapback.

Ce qui veut dire?

Si une partie viole l'accord, les mécanismes de snapback entrent automatiquement en vigueur. Cela peut par exemple signifier que les sanctions à l'encontre de la Russie entrent à nouveau immédiatement en vigueur si elle ne respecte pas les conditions convenues.

Donc une sorte d'assurance. Ou de dissuasion.

Exactement.



Supposons que l'Ukraine viole sa part du contrat et rejoigne l'OTAN malgré ses déclarations de neutralité. Quelles seraient les possibilités de dissuasion de la Russie?

La Russie ne serait alors plus liée par les dispositions du traité.