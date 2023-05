Interview

Attaque de drones contre Poutine: «Nous risquons d'en voir davantage»

Des policiers russes montent la garde devant le Kremlin après l'attaque de drone sur le cœur du pouvoir russe. Keystone

Ulrike Franke est l'une des expertes les plus renommées en matière de drones militaires en Europe. Dans l'interview qu'elle nous a accordée, elle explique le rôle joué par les appareils dans la guerre en Ukraine – et comment on peut bricoler un drone tueur à partir d'un drone agricole.

Fabian Hock / ch media

La Russie a affirmé, mercredi, avoir abattu deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin à Moscou. Elle a dénoncé une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine, une accusation aussitôt rejetée par Kiev. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit de la plus spectaculaire attaque imputée à Kiev par la Russie sur son propre sol.

Ulrike Franke Image: DR

Ulrike Franke est experte en politique de sécurité et de défense, notamment en ce qui concerne l'influence des nouvelles technologies telles que les drones et l'intelligence artificielle sur la conduite des guerres. Dans cet entretien, elle analyse pour nous la situation.



Dans la nuit, un drone qui pourrait être ukrainien a été abattu au-dessus du Kremlin. Il y a quelques jours déjà, on avait tenté de tuer Vladimir Poutine à Moscou avec un drone kamikaze chargé d'explosifs. Est-il vraiment envisageable que les Ukrainiens attrapent Poutine avec un drone?

Nous discutons depuis des années du fait que les drones peuvent être utilisés pour perpétrer des attentats contre des individus. Au Venezuela, une tentative d'attaque par drone contre le président a eu lieu en août 2018. L'idée n'est donc pas nouvelle. A l'avenir, nous risquons d'en voir davantage.

«Je suis presque un peu étonnée que de telles attaques n'aient pas déjà eu lieu plus souvent»

Dans le cas de Vladimir Poutine, je ne peux pas en dire beaucoup plus. On ne sait pas s'il s'agissait effectivement d'une tentative d'attentat contre lui, de qui elle venait et avec quel système. Mais sur le principe, de tels attentats sont envisageables.

Quel type de drone peut atteindre Moscou?

Cela dépend de l'endroit d'où ils décollent. L'Ukraine utilise beaucoup de drones. La plupart d'entre eux ne peuvent pas voler sur des milliers de kilomètres. Les drones de loisirs n'en sont généralement pas capables, les drones militaires le peuvent parfois. En gros, on peut dire que plus le drone est grand, plus sa portée est grande.

Cette attaque est-elle nouvelle?

L'Ukraine a utilisé des drones à plusieurs reprises par le passé pour voler sur le territoire russe ou occupé par la Russie. En décembre, des attaques ont eu lieu sur deux terrains d'aviation russes. D'anciens drones soviétiques ont été utilisés – un système que les Ukrainiens avaient mis au rebut, mais qu'ils ont ensuite remis en service.

La vidéo de l'attaque qui circule sur les réseaux 👇 Vidéo: watson

Quels sont les drones utilisés par l'Ukraine?

Une gamme incroyable a été déployée. Il y a des systèmes qui viennent d'être développés, spécifiquement pour la guerre en Ukraine, aussi bien à l'Ouest qu'en Ukraine. Et nous voyons des systèmes qui volent depuis des décennies, dont certains avaient été mis au repos. Certains ne peuvent voler que sur quelques kilomètres. Les plus petits mesurent onze centimètres. Les plus grands ont une envergure de plus de dix mètres, sont armés et parcourent des centaines de kilomètres.

Où les Ukrainiens ont-ils trouvé leurs appareils?

L'Ukraine a développé une industrie des drones très forte. Cela va des petits aux grands systèmes, des engins à voilure fixe aux systèmes à rotor. Mais ils disposent également des drones Bayraktar de Turquie, de systèmes fournis par l'Occident et de nombreux drones commerciaux de Chine. Il est impressionnant de voir combien de systèmes de drones civils sont désormais en service en Ukraine. Par exemple, des drones qui ont été développés pour l'agriculture et qui ont ensuite été transformés à des fins militaires.

En y fixant des missiles?

Oui, pour ainsi dire. Des missiles, des explosifs, ou encore des caméras. D'autres systèmes civils sont simplement utilisés tels quels, il s'agit surtout de systèmes qui portent des caméras, qui sont ensuite utilisés pour la reconnaissance militaire.

Un drone Bayraktar. Image: AP

Quelles sont les missions des drones dans la guerre en Ukraine?

Il existe trois types principaux d'utilisation: la reconnaissance, la propagande et les attaques, qu'elles soient menées par les drones eux-mêmes ou coordonnées par des drones. Les drones fonctionnent au mieux comme toutes les autres armes: en association avec d'autres systèmes.

«La Russie, en particulier, utilise ses drones pour terroriser la société civile ukrainienne et attaquer les infrastructures, ce que ne font pas les Ukrainiens»

Qu'entendez-vous par propagande?

Il s'agit d'enregistrer des vidéos de missions réussies et de les diffuser sur les réseaux sociaux. Les Ukrainiens, en particulier, ont diffusé d'innombrables vidéos de ce type. Par exemple d'attaques contre des positions russes. Une célèbre vidéo de drone montre comment un obus ukrainien tombe dans l'ouverture d'un char russe. Mais on y voit aussi les destructions causées par les Russes dans des villes comme Marioupol.

Vidéo: watson

Quel rôle les drones joueront-ils dans l'offensive prochaine du printemps?

Je ne m'attends pas à des types d'intervention complètement nouveaux. La reconnaissance continuera à jouer un rôle crucial. Les drones kamikazes continueront également à être utilisés. La propagande reste également un point important. Mais nous avons déjà vu des utilisations plutôt inhabituelles, comme l'utilisation de drones pour inciter les soldats russes à déserter. Un haut-parleur est alors placé sous le drone.

Qu'attendez-vous de cette offensive des Ukrainiens?

Les attentes sont élevées. Pour dire ça simplement, ça passe ou ça casse. La crainte de l'Ukraine est de perdre le soutien de l'Occident si l'offensive ne produit pas les résultats escomptés. Mais s'ils parviennent à enregistrer rapidement des succès, ils peuvent mettre le momentum de leur côté, militairement et politiquement. Les Ukrainiens sont bien formés et bien équipés, ils peuvent reconquérir leurs territoires, c'est le grand objectif. Ils vont donner tout ce qu'ils ont. (aargauerzeitung.ch)

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder