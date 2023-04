Attaque kamikaze contre Poutine? Un drone avec 17 kilos d'explosifs s'est écrasé

Un drone chargé d'explosifs s'est écrasé à l'est de Moscou, dans une zone industrielle. Visait-il le président russe Vladimir Poutine?

Le camp russe prétend que Vladimir Poutine aurait fait l'objet d'une tentative d'assassinat. L'activiste ukrainien Youri Romanenko – qui aurait des liens étroits avec les services de renseignement de Kiev, selon Bild – a twitté qu'un drone ukrainien aurait été repéré aux alentours d'une zone industrielle que le chef du Kremlin aurait voulu visiter.

«La semaine dernière, nos officiers de renseignement ont reçu des informations sur le voyage de Poutine dans la zone industrielle de Rudnevo. J'ai moi-même réussi à obtenir une carte d'accès à travers le parc», a indiqué Youri Romanenko. Le site se trouve à environ 17 kilomètres à l'est de Moscou. «Poutine, nous nous rapprochons», a averti l'activiste dans son tweet.

Indices sur les réseaux sociaux

Le drone qui mesure trois mètres de long et pèse 85 kilos s'est finalement écrasé non loin du parc industriel. Les modèles UJ-22 ukrainiens ont une portée allant jusqu'à 800 kilomètres et pourraient théoriquement voler de l'Ukraine jusqu'à Moscou.

Le drone mesure trois mètres de long. image: Mash.ru

Selon le portail d'information russe Mash, des villageois auraient trouvé les restes du drone. Il contenait plusieurs blocs d'explosifs, du C4. Un autre drone, un petit quadricoptère équipé d'une caméra, aurait été retrouvé à deux kilomètres de là. Ces modèles ont une portée beaucoup plus réduite que les modèles UJ-22.

Les canaux russes ont confirmé que Poutine avait l'intention de se rendre dans une zone industrielle près de Moscou. Sur place, des indices ont permis de confirmer l'information. Les préparatifs laissaient entendre l'arrivée d'une visite officielle, avec, par exemple, les images d'une pelouse peinte en vert qui ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Un dernier mystère

Selon le journal Bild, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov aurait déclaré, lundi, que Poutine était au Kremlin et ne prévoyait pas de grands événements publics. Les projets de voyage du président sont tenus secrets. Lorsqu'il quitte le Kremlin, les images ne le montrent que lorsqu'il est enfin arrivé à destination.

On ne sait pas exactement pourquoi le drone s'est écrasé et qui l'a vraiment envoyé. Rien n'indique qu'il a été abattu. «Poutine est obsédé par sa propre sécurité, cette histoire pourrait avoir d'énormes répercussions sur le Kremlin», a commenté Youri Romanenko. (t-online, wan)