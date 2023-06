Le Titan a disparu des radars dimanche, en plein océan Atlantique. Image: OceanGate

Interview

Titan: «Les chances de les retrouver vivants sont presque nulles»

Des cognements ont été captés sous l'eau pendant les opérations de recherche du submersible Titan, disparu en plein Atlantique avec cinq personnes à bord. Philippe Epelbaum, pilote de sous-marin lucernois, revient sur les dangers de cette activité et formule quelques hypothèses.

Plus de «International»

C'est (peut-être) la première bonne nouvelle depuis des jours: mardi, les équipages à la recherche du submersible Titan ont entendu «des bruits de coups». L'engin avait disparu des radars dimanche avec cinq personnes à bord. Sa mission: visiter l'épave du Titanic, qui repose à près de 4000 mètres de profondeur en plein océan Atlantique.

Ces cognements indiquent-ils que les occupants du Titan sont encore vivants? Quels sont les dangers de ce type d'activité? On a posé quelques questions à Philippe Epelbaum, pilote de sous-marin lucernois et fondateur de la société Subspirit, qui propose des plongées dans le lac des Quatre-Cantons à bord d'un petit submersible.

Quels sont les principaux dangers d'une telle mission?

Philippe Epelbaum: La pression de l'eau constitue sans doute le danger le plus important. Quand on plonge à une profondeur de plusieurs milliers de mètres, on se trouve dans un environnement très hostile, où l'on ne peut survivre qu'à l'intérieur de la coque du sous-marin. L'air est un autre facteur crucial: il faut de l'oxygène et un système pour filtrer le CO 2 émis par les occupants et le transformer en air neutre. Le deuxième risque est donc de s'étouffer.

Philippe Epelbaum pose devant le sous-marin de sa société Subspirit. Image: KEYSTONE

Les secouristes ont capté des bruits. Cela peut-il indiquer que l'équipage est encore en vie?

C'est une possibilité, oui. Quand un sous-marin est coincé quelque part au fond de l'océan, l'équipage peut faire du bruit pour se faire repérer. Les bruits se transmettent bien à travers l'eau, où ils voyagent quatre fois plus vite. De plus, il y a des outils spécialisés capables de les détecter. Néanmoins, dans les profondeurs, il y a beaucoup de bruits différents.

«Il se peut donc que les cognements captés par les secouristes n'aient rien à voir avec le Titan»

S'il s'agit vraiment du Titan, comment les opérations pourront-elles avancer?

C'est très difficile à dire. Il n'y a pas de procédure standard pour des sauvetages à une telle profondeur. De toute manière, il est important de garder à l'esprit que le temps passe très vite, et l'air respirable diminue rapidement. Normalement, chaque occupant consomme 22 litres d'oxygène par minute. Mais dans une telle situation de stress, la consommation double. Les chances de les trouver vivants sont presque nulles.

Qu'est-ce qui a pu mal tourner?

Tout d'abord, le sous-marin a perdu le contact avec le navire à la surface, qui ne pouvait plus communiquer avec lui, ni détecter sa position. Il faut savoir que, à une certaine profondeur, il peut y avoir des couches d'eau très froide qui entravent la communication, les signaux ayant de la peine à passer à travers. Mais au bout d'un certain temps, grâce à l'action des courants sous-marins, la situation finit par se dégager et le signal peut de nouveau remonter. Cela ne s'est pas produit.

Qu'est-ce que cela implique?

Le fait qu'on n'avait plus de signal pourrait indiquer une défaillance totale du système électrique du sous-marin. Mais même sans électricité, un submersible peut toujours remonter à la surface, et ce de manière mécanique, hydrolytique ou pneumatique. Cela devrait toujours être le cas: les listes de sécurité dont on se sert pour notre sous-marin indiquent clairement qu'il faut remonter au moindre problème d'électricité. Le Titan ne l'a pas fait.

«A la lumière de cela, j'ai peur qu'il y ait eu une implosion. Cela signifie que l'eau est entrée dans le sous-marin»

A de telles profondeurs, cela arrive tellement vite que les passagers n'ont aucune chance de survivre. Une autre hypothèse serait que le Titan s'est trop approché du Titanic et serait resté accroché à l'épave. Pourtant, cela n'explique pas pourquoi le système de communication a cessé de fonctionner.

Comment une telle implosion se produit-elle?

C'est très difficile à dire. L'une des pièces du sous-marin n'a peut-être pas résisté à la pression et s'est écroulée. A une profondeur de plusieurs milliers de mètres, une fissure d'un millimètre sur un millimètre suffit pour faire entrer dix litres d'eau chaque seconde. A ce rythme, la coque se remplit très rapidement.

Selon des témoignages, le Titan ne pouvait être ouvert que de l'extérieur. Pourquoi?

Je ne connais pas le Titan et ne je sais pas comment il a été construit. Ce que je peux dire, c'est que notre sous-marin peut être ouvert de l'extérieur et de l'intérieur. Cela devrait toujours être le cas, sinon on est trop exposé.

Ce type d'activité comporte-t-il une dose de risque qu'il faut considérer avant de partir?

Absolument pas. C'est la manière dans laquelle on s'approche de la mission qui importe. Dans un avion, il peut y avoir beaucoup moins de temps pour réagir en cas de problème, alors que le Titan a 96 heures d'autonomie.

«Je dirais que ce type d'activité ne comporte pas plus de risques qu'un voyage aérien»

Est-ce que plonger à 4000 mètres de profondeur est une mauvaise idée?

Notre sous-marin a été construit pour plonger jusqu'à une profondeur de 400 mètres. Le Titan est conçu pour descendre jusqu'à 4000. Il a d'ailleurs effectué plusieurs fois cette plongée, donc on sait qu'il fonctionne correctement. Ce qu'il s'est vraiment passé reste, pour l'heure, un mystère.