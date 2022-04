Edgar Jones est professeur de psychologie, spécialisé en matière d'effets psychologiques de la guerre, au King's College à Londres.

Interview

Comment des soldats peuvent être si cruels? «Plus on tue, plus c'est facile»

Face à la violence des crimes commis à Boutcha, il est impossible de ne pas se demander pourquoi et comment des soldats, pour la plupart des jeunes hommes sans expérience, peuvent commettre de telles atrocités? Pour watson, Edgar Jones, professeur de psychologie au King's College à Londres et spécialiste en matière d'effets psychologiques de la guerre, tente de nous éclairer👇

Il y a deux semaines, des civils à Boutcha ont été torturés et violés. Comment des soldats peuvent-ils faire cela ?

Edgar Jones. La question cruciale est de savoir si cela se passe seulement à Boutcha ou dans d'autres endroits aussi. Parce que si cela ne s'est produit que dans une seule ville, il peut s'agir d'un incident isolé, un manque de leadership ou des personnalités psychopathes. Mais si nous constatons que ces atrocités se produisent à plusieurs endroits, alors on peut supposer qu'il s'agit d'une stratégie informée, avec un commandant donnant l'ordre aux troupes de commettre ces actes.

Pourquoi le font-ils?

Edgar Jones. Quand vous avez un régime brutal qui endoctrine ses soldats, beaucoup le font par peur ou par sentiment d'appartenance. Le viol, par exemple, est une arme de guerre et les soldats sont encouragés à violer des civils pour créer des liens, former des groupes et démontrer leur efficacité. Enfreindre les règles de la guerre permet de lier les soldats entre eux. En tant que commandant par exemple, vous ne voulez pas être le seul à le faire, vous voulez que toutes vos troupes soient impliquées.



La guerre transforme-t-elle des gens ordinaires en monstres ?

Edgar Jones. Les soldats professionnels apprennent, dans le cadre de leur formation, à respecter les normes internationales de combat. Une petite armée essaiera, quand elle recrute et entraîne, de se débarrasser de tous ceux qui sont des psychopathes ou qui souffrent de troubles de la personnalité. Ces atrocités se produisent lorsque vous avez de grandes armées, qui comptent des conscrits pas aussi bien formés dans leurs rangs. Mais quand vous avez une armée plus conséquente, c'est plus difficile à appliquer. On sait aussi que les guerres à grande échelle et qui se prolongent dans le temps ont tendance à devenir plus brutales. Avec le temps, le champ de bataille devient en quelque sorte un endroit sans loi, il n'y a pas d'officiers de police qui vous disent quoi faire. Tout repose sur l'autorité des officiers supérieurs et certains commandants sont moins, voire pas du tout, regardants sur les Conventions de Genève.

D'un point de vue psychologique, que se passe-t-il dans leur tête?

Edgar Jones. Beaucoup de vétérans avec qui j'ai discuté vous diront que la première fois que vous vous rendez sur un champ de bataille, cela vous change instantanément et pour toujours. Plus vous tuez, plus cela devient facile. Quand vous êtes en guerre, vous vous battez pour sauver votre vie. Un seul moment d'inattention et vous pouvez être tué. La guerre est une concentration très intense, émotionnelle au moment présent. Les troupes Russes, les envahisseurs, savent que s'ils tournent le dos, quelqu'un pourrait leur tirer dessus. Ils sont constamment dans un état paranoïaque, nerveux et inquiets de ce qui peut leur arriver. Cette paranoïa augmente aussi le risque de commettre des atrocités, parce qu'ils ont peur de tout ce qu'ils voient.

C'est une stratégie de survie alors?

Edgar Jones. L'idée, c'est d'intimider les civils afin qu'ils n'essaient rien contre vous. Les forces d'invasion procèdent souvent de cette façon: ils arrivent très fort parce qu'ils savent qu'ils sont dans une position de vulnérabilité. Les locaux ont toutes les connaissances du terrain. Ils connaissent tous les endroits où tendre une embuscade ou poser des pièges et ils sont très motivés parce qu'ils ont la justice de leur côté, celle de défendre leur territoire.



Et après la guerre, est-ce que ces soldats peuvent retourner à une vie normale?

Edgar Jones. Certaines personnes développent une forme extrême de déni et arrivent à mettre tous ces souvenirs de côté. Mais ils reviennent dans l'inconscient, à travers les rêves et les cauchemars, que vous ne pouvez pas contrôler. Au fil du temps, cela peut devenir de plus en plus difficile, en particulier lorsque vous arrivez à un moment de votre vie où vous êtes à la retraite et vous avez beaucoup de temps pour penser à ce que vous avez fait dans votre vie. Cela vous rattrape toujours.