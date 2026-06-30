ciel couvert30°
DE | FR
burger
International
Iran

Les préparatifs des funérailles de Khamenei battent leur plein en Iran

Les préparatifs des funérailles de Khamenei battent leur plein en Iran

Portraits géants et ouvriers en action sous haute sécurité: à Téhéran, les préparatifs vont bon train mardi pour les funérailles nationales de l'ayatollah Ali Khamenei. Elles débutent samedi et dureront six jours.
30.06.2026, 16:52
Iranian women sit infront of an image of the late assassinated supreme leader Ali Khamenei, as they gather at Imam Khomeini Mosque (Mosalla) to commemorate those killed in former wars and also those k ...
Des iraniennes sous une image du guide suprême assassiné. Elles sont assises dans l'enceinte où il sera célébré.Image: AFP

La dépouille de celui qui a dirigé la République islamique d'Iran durant près de 37 ans sera exposée à partir de samedi à la Mosalla de Téhéran. Il s'agit d'un vaste complexe conçu pour accueillir les grandes prières du vendredi, les commémorations officielles et les rassemblements religieux.

Mardi, l'AFP a vu des employés donner les derniers coups de peinture aux entrées du site, tandis que d'autres goudronnaient les trottoirs. Forces de sécurité et de police étaient présentes en nombre.

Des portraits géants d'Ali Khamenei couvrent la façade de la Mosalla, dont l'architecture de l'édifice principal rappelle celle d'une mosquée.

A l'intérieur, des ouvriers sur des échafaudages travaillent sur une structure métallique, selon des images diffusées par les médias d'Etat.

La Mosalla a été le lieu de cérémonies nationales, de discours de hauts responsables et de grands rassemblements destinés à afficher l'unité et le soutien populaire à la République islamique.

Attaque contre un oligarque ukrainien: chasse à l'homme à Monaco

Les funérailles d'Ali Khamenei se tiendront six mois après d'importantes manifestations contre la vie chère et le pouvoir et dans un contexte de fragile cessez-le-feu avec les Etats-Unis et Israël.

Selon un responsable de l'organisation, «un autre objectif est de renforcer la cohésion nationale et l'unité entre les différentes composantes politiques, sociales et religieuses du pays autour du rôle central du guide».

A Téhéran, des affiches pour les funérailles promettent un «avenir radieux». Ces obsèques, initialement prévues début mars, avaient été reportées en raison de la guerre.

Températures caniculaires

Khamenei a été tué au premier jour de la guerre lors du bombardement de son complexe, qui a aussi coûté la vie à des dizaines de responsables politiques et militaires.

Pour ses funérailles, les autorités attendent entre 15 et 20 millions de personnes rien qu'à Téhéran.

Trois jours d'hommage y sont prévus à partir de samedi, et durant cette période la capitale sera «complètement fermée et fériée», ont-elles décrété.

Le chef des espions évoque le plus grand danger pour la Suisse

D'importantes restrictions de circulation seront mises en place avec un immense périmètre du centre-ville inaccessible en voiture.

La télévision d'Etat multiplie ces derniers jours les documentaires sur Khamenei et les messages de prévention, alors que les obsèques se tiendront sous des températures caniculaires.

Des responsables d'une trentaine de pays sont attendus. Ali Khamenei sera inhumé le 9 juillet dans la ville sainte de Machhad (nord-est), d'où il était originaire.

Le fils d'Ali Khamenei, Mojtaba, lui a succédé début mars à la fonction de guide suprême. Il n'est pas apparu en public depuis sa désignation. (ats/afp/vz)

Plus d'articles sur l'actualité iranienne
Iran: L'incendie dans la prison d'Evine fait au moins 4 victimes
Iran: L'incendie dans la prison d'Evine fait au moins 4 victimes
Iran: Les femmes «doivent pouvoir porter ce qu'elles veulent» selon Biden
Iran: Les femmes «doivent pouvoir porter ce qu'elles veulent» selon Biden
Iran: «Nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour notre liberté»
Iran: «Nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour notre liberté»
de Manuel Simmonay
Iran: ne plus jamais dire que le voile est un «vêtement comme les autres»
1
Iran: ne plus jamais dire que le voile est un «vêtement comme les autres»
de Antoine Menusier
Thèmes
- Tommy Cash fait encore des siennes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trump obtient encore plus de pouvoir grâce à la Cour supême
La Cour suprême américaine a élargi lundi le pouvoir de Donald Trump de révoquer des responsables d'agences fédérales indépendantes, tout en ménageant une exception notable pour la banque centrale.
La Cour suprême américaine a offert lundi un succès au président Trump en élargissant encore le pouvoir exécutif, lui permettant de révoquer à sa guise des responsables d'agences publiques indépendantes mais avec un bémol important pour la banque centrale (Fed).
L’article