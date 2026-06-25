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Le chef des espions évoque le plus grand danger pour la Suisse

Le directeur du SRC doit avoir davantage de pouvoir en cas d&#039;urgence (archives).
Serge Bavaud, directeur du SRCKeystone

Le chef des espions évoque le plus grand danger pour la Suisse

La sécurité de la Suisse s'est encore dégradée selon Serge Bavaud, directeur du renseignement suisse. La menace russe figure au premier rang des préoccupations.
25.06.2026, 14:0025.06.2026, 14:13

Espionnage, cyberattaques, terrorisme: la Suisse fait face à des menaces multiples et croissantes. La Russie est considérée comme le danger le plus direct, estime jeudi le Service de renseignement de la Confédération (SRC).

L'ordre international est en plein bouleversement, avec des crises et des conflits qui se multiplient autour de l'Europe, a indiqué le SRC dans son rapport. L'instabilité est globale. «L'environnement protecteur de la Suisse s'érode – depuis l'est, l'ouest et le sud», a résumé le directeur du SRC, Serge Bavaud.

La Suisse face à une nouvelle sorte d'espions: «la menace s'est aggravée»

La menace russe est au premier plan. Moscou cherche à affaiblir les démocraties occidentales par un conflit hybride, maintenant des dizaines d'officiers de renseignement présumés en Suisse, souvent sous couverture diplomatique.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

La menace terroriste reste par ailleurs élevée, marquée par des individus radicalisés en ligne. La guerre en Iran accroît aussi la probabilité d'actes de violence contre des cibles juives ou américaines en Suisse. (jzs/ats)

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