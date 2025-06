Israël bombarde des sites stratégiques en Iran

Pour la première fois, Israël et l’Iran s’affrontent ouvertement par des frappes directes sur leurs territoires respectifs.

Israël a multiplié dimanche les frappes à travers l'Iran. Keystone

L'Etat hébreu a visé la capitale Téhéran, la ville de Machhad à l'extrémité nord-est du pays ainsi que des installations de missiles dans l'ouest, au troisième jour de son offensive aérienne.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a menacé de faire payer à l'Iran «un prix très lourd» après la mort de civils provoquée par les salves de missiles balistiques iraniens tirées en représailles depuis vendredi sur Israël, qui ont touché des zones habitées et détruit des immeubles.

En Iran, une frappe israélienne a visé dimanche un immeuble d'habitation dans le centre de Téhéran, faisant au moins cinq morts selon la télévision.

Pour protéger la population, le gouvernement iranien a décidé que les mosquées, les stations de métro et les écoles allaient servir d'abris dès dimanche soir.

Près de 150 morts

En Israël, les sirènes ont retenti dans l'après-midi puis dans la soirée et la population a été appelée à descendre dans les abris, à l'approche de nouvelles attaques de missiles iraniens.

Ces attaques ont fait dix morts et plus de 200 blessés dans le pays depuis samedi soir, selon les secours et la police, 13 morts au total et 380 blessés depuis vendredi. En Iran, au moins 128 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et environ 900 blessées vendredi et samedi dans les frappes israéliennes, selon un média local.

Israël a lancé vendredi cette attaque d'une ampleur sans précédent contre l'Iran, avec l'objectif affiché de l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire. Après des décennies de guerre par procuration et d'opérations ponctuelles, c'est la première fois que les deux pays ennemis s'affrontent militairement avec une telle intensité.

A 2300 kilomètres d'Israël

Dimanche, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé l'aéroport de Machhad, la troisième ville d'Iran, située à l'extrémité nord-est du pays à environ 2300 kilomètres d'Israël. Il s'agit, selon l'armée, de la frappe la plus lointaine en territoire iranien menée depuis vendredi.

Des médias iraniens ont signalé «des explosions et des incendies» en deux endroits de la ville et des détonations près de l'aéroport.

L'armée israélienne a également annoncé avoir commencé à frapper «des dizaines» d'installations de missiles sol-sol dans l'ouest de l'Iran. Netanyahu a par ailleurs déclaré sur la chaîne américaine Fox News qu'Israël avait «détruit la principale installation» du site d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre de l'Iran.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait indiqué vendredi que la partie en surface de cette usine avait été détruite par les frappes israéliennes.

Départs de Téhéran

Le Premier ministre a également indiqué que le chef du renseignement iranien et son adjoint avaient été tués dimanche dans une frappe à Téhéran.

Des dizaines de cibles ont été visées dans la capitale, notamment des sites liés au nucléaire et deux dépôts de carburant. Dimanche après-midi, un champignon de fumée s'élevait au-dessus du centre de la ville. Cafés, magasins et boutiques avaient néanmoins rouvert et la circulation a repris. Mais le chef de la police routière, Ahmad Karami, a signalé un «trafic intense» aux sorties de la capitale.

L'armée israélienne a appelé les Iraniens à évacuer les zones «à proximité d'installations militaires». Les plans de l'armée israélienne semblent toutefois s'être heurtés à la volonté du président américain Donald Trump. «Nous avons découvert que les Israéliens projetaient de cibler le guide suprême iranien. Le président Trump était contre et nous leur avons dit de ne pas le faire», a déclaré un responsable américain à l'AFP, sous couvert d'anonymat.

Missiles iraniens interceptés

A plus de 1500 kilomètres de là, les sirènes d'alerte avaient retenti dans la nuit dans plusieurs villes d'Israël, après des salves de missiles iraniens qui ont provoqué des destructions à Bat Yam, au sud de Tel-Aviv, et à Tamra, dans le nord.

Une grande partie des missiles et des drones iraniens a été interceptée, selon l'armée israélienne. Les Etats-Unis ont aidé Israël à les abattre, avait indiqué vendredi un responsable américain.

Donald Trump, allié d'Israël, a appelé dimanche les deux pays à «trouver un accord». Il a ajouté qu'il est «possible» que les Etats-Unis s'impliquent dans le conflit mais qu'ils ne sont «à cet instant pas impliqués». La cheffe de la diplomatie de l'UE a elle convoqué pour mardi une réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères, «compte tenu de la gravité de la situation».

«Points de non-retour»

Affirmant que l'Iran s'approchait du «point de non-retour» vers la bombe atomique, Israël a lancé vendredi une campagne aérienne massive contre la République islamique en ciblant des centaines de sites militaires et nucléaires.

Il a aussi tué les plus hauts gradés d'Iran dont le chef des Gardiens de la Révolution, Hossein Salami, le chef d'état-major de l'armée, Mohammad Bagheri, et neuf scientifiques du programme nucléaire.

L'Iran est soupçonné par les Occidentaux et par Israël de vouloir se doter de l'arme atomique. Téhéran dément et défend son droit à développer un programme nucléaire civil. (dal/ats)