Attaque meurtrière contre un poste de police dans le sud-est de l'Iran

En mai, cinq gardes-frontières iraniens avaient été tués par un groupe armé à Saravan, près de la frontière avec le Pakistan, dans l'un des plus meurtriers affrontements dans cette province ces derniers mois.

La région, située près de la frontière avec le Pakistan et l'Afghanistan, est un foyer d'affrontements avec des gangs de trafiquants de drogue ainsi que des rebelles de la minorité baloutche et des groupes extrémistes musulmans sunnites.

Le Sistan-Baloutchistan, l'une des plus pauvres régions d'Iran, est peuplée de la minorité ethnique baloutche, qui adhère à l'islam sunnite plutôt qu'à la branche chiite prédominante en Iran .

«Quatre individus armés non identifiés ont attaqué un poste de police de Zahedan»

Un policier a été tué dans une attaque contre un poste de police, dans le sud-est de l'Iran. La région est confrontée à des problèmes de trafic de drogue et à des affrontements avec des groupes rebelles, fait face à des défis sécuritaires persistants.

