Khamenei durcit le ton face aux manifestations et met en cause Trump
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a estimé samedi que les autorités devaient «briser le dos des séditieux», imputant les «victimes» au président américain Donald Trump après la répression d'une vague de manifestations contre le pouvoir qui a fait des milliers de morts.
«Par la grâce de Dieu, la nation iranienne doit briser le dos des séditieux, tout comme elle a brisé le dos de la sédition», a-t-il ajouté.
Déclenchées le 28 décembre à Téhéran par des commerçants contre le coût de la vie, les manifestations ont véritablement pris de l'ampleur le 8 janvier, défiant ouvertement la République islamique mise en place en 1979.
Les autorités ont alors coupé internet, une décision visant à cacher «la brutalité» de la répression, selon des groupes de défense des droits humains.
Trump responsable
Le guide suprême iranien a aussi accusé le président américain Donald Trump d'être «coupable des victimes» survenues lors des récentes manifestations.
«C'était un complot américain», a-t-il affirmé, ajoutant que «l'objectif des Etats-Unis est d'avaler l'Iran (...) l'objectif est de replacer l'Iran sous domination militaire, politique et économique».