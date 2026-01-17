assez ensoleillé
Khamenei durcit le ton face aux manifestations et met en cause Trump

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a exhorté samedi les autorités à réprimer fermement les manifestants, imputant au président américain Donald Trump la responsabilité des victimes de la répression d’un vaste mouvement de contestation contre le pouvoir.
An Iraqi man holds a portrait of Iran&#039;s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, in front of the Iranian Embassy, during a rally to show solidarity with Iran and oppose the U.S. threats of a milita ...
Un Irakien tient un portrait du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, devant l'ambassade d'Iran, lors d'un rassemblement visant à manifester sa solidarité avec l'Iran et à s'opposer aux menaces américaines d'une frappe militaire, à Bagdad, en Irak, le vendredi 16 janvier 2026. (AP Photo/Hadi Mizban)Keystone

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a estimé samedi que les autorités devaient «briser le dos des séditieux», imputant les «victimes» au président américain Donald Trump après la répression d'une vague de manifestations contre le pouvoir qui a fait des milliers de morts.

«Nous n'avons pas l'intention de mener le pays à la guerre, mais nous n'épargnerons pas les criminels nationaux (...) pire encore que les criminels nationaux, les criminels internationaux, nous ne les épargnerons pas non plus.»

«Par la grâce de Dieu, la nation iranienne doit briser le dos des séditieux, tout comme elle a brisé le dos de la sédition», a-t-il ajouté.

À Berne, environ 200 personnes manifestent contre le régime iranien

Déclenchées le 28 décembre à Téhéran par des commerçants contre le coût de la vie, les manifestations ont véritablement pris de l'ampleur le 8 janvier, défiant ouvertement la République islamique mise en place en 1979.

Les autorités ont alors coupé internet, une décision visant à cacher «la brutalité» de la répression, selon des groupes de défense des droits humains.

Trump responsable

Le guide suprême iranien a aussi accusé le président américain Donald Trump d'être «coupable des victimes» survenues lors des récentes manifestations.

«Nous tenons le président américain pour coupable des victimes, des dégâts et des accusations qu'il a portées contre la nation iranienne.»

«C'était un complot américain», a-t-il affirmé, ajoutant que «l'objectif des Etats-Unis est d'avaler l'Iran (...) l'objectif est de replacer l'Iran sous domination militaire, politique et économique». (sda/ats/blg/afp)

Des manifestations, en Iran et ailleurs
1 / 11
Des manifestations, en Iran et ailleurs
Des Iraniennes tiennent des photos de Mahsa Amini, les mains peintes en rouge, lors d'une manifestation devant le consulat d'Iran suite à la mort de Mahsa Amini, à Istanbul, en Turquie, le 17 octobre 2022.
source: epa / sedat suna
Video: watson
