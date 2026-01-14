++ Manifestations en Iran EN DIRECT ++

Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk est «horrifié» par les violences grandissantes des forces de sécurité contre les manifestants en Iran. Mardi à Genève, il a demandé des investigations conformes aux normes internationales et des poursuites contre les responsables.



«Les Iraniens ont le droit de manifester pacifiquement», affirme l'Autrichien. Selon des sources «crédibles», des centaines de personnes ont été tuées et des milliers blessées, ajoute un porte-parole. Le Haut-Commissariat dialogue avec les autorités mais il ne peut vérifier lui-même les chiffres, en l'absence d'un bureau dans le pays et en raison des coupures d'Internet. Türk demande aussi de ne pas «instrumentaliser» les manifestations.



Le président américain Donald Trump a menacé les autorités iraniennes d'une offensive en cas de victimes pendant ces rassemblements. Le Haut commissaire exige la fin des violences et de répression, de même que des restrictions à Internet. «La qualification des protestataires comme terroristes pour justifier la violence est inacceptable», a-t-il encore dit.



«La population iranienne et ses demandes» d'égalité et de justice «doivent être entendues», a insisté l'Autrichien. Il dénonce encore les menaces de recours à la peine capitale contre les protestataires. Plusieurs membres des forces de sécurité auraient également été tués.