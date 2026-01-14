assez dégagé
Iran en direct

++ Manifestations en Iran EN DIRECT ++

Iran en direct

Au moins 3428 manifestants tués en Iran selon une ONG

Suivez en direct les dernières infos sur les manifestations en Iran et sur les implications dans le monde.
14.01.2026, 16:3914.01.2026, 17:54
Team watson
Team watson
  • Déclenché à Téhéran le 28 décembre par des commerçants dénonçant la vie chère, un fort mouvement de protestation a gagné l'Iran.
  • Le pouvoir iranien réprime violemment les manifestations, faisant des milliers d'arrestations et de nombreux morts.
  • Donald Trump s'est déclaré «prêt à aider» et envisage d'intervenir militairement.
17:53
Iran: au moins 3428 manifestants tués depuis fin décembre (ONG)
Au moins 3428 manifestants ont été tués en Iran depuis le début du mouvement de contestation contre le pouvoir, a annoncé mercredi l'ONG Iran Human Rights (IHR), qui a également fait état de plus de 10 000 arrestations.

La forte hausse par rapport au bilan précédent s'explique par «de nouvelles informations reçues de sources au sein des ministères iraniens de la Santé et de l'Education», précise cette organisation basée en Norvège.

«Ce chiffre est un minimum absolu», avertit IHR, qui indique avoir reçu «de nouveaux rapports et témoignages montrant davantage encore l'ampleur de la violence».
16:39
L'Iran promet des procès «rapides» pour les manifestants arrêtés
L'Iran a promis mercredi des procès «rapides» pour les suspects arrêtés lors des manifestations, alors que les organisations de défense des droits humains craignent un usage massif de la peine de mort dans le pays largement coupé du monde depuis près d'une semaine.

A Téhéran mercredi, des milliers de personnes se sont rassemblées pour les funérailles de plus de 100 membres des forces de sécurité et autres "martyrs" tués lors des manifestations secouant l'Iran depuis le 28 décembre.
16:38
Qatar: une partie du personnel de la base américaine a reçu l'ordre de partir
Le Qatar a confirmé mercredi le départ d'une partie du personnel de la base américaine d'Al-Udeid, en raison des «tensions régionales», après que Washington a menacé d'intervenir en Iran, qui s'est dit prêt à riposter. Le président américain devrait se souvenir de l'attaque menée en juin par Téhéran contre cette base après des frappes américaines sur son territoire, qui a prouvé «la volonté et la capacité de l'Iran à riposter», a écrit un conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei, sur son compte X.
16:38
L'Iran se dit capable de riposter à une éventuelle attaque américaine
L'Iran est capable de «riposter» à d'éventuelles frappes américaines, a averti mercredi un conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei, rappelant les frappes inédites menées en juin par la République islamique sur la base américaine au Qatar.

Donald Trump devrait se souvenir de l'attaque contre la base d'Al-Udeid, qui a prouvé «la volonté et la capacité de l'Iran à riposter à toute attaque», a écrit Ali Shamkhani sur son compte X, après des menaces d'intervention de Washington face à la répression de la contestation en Iran.
6:08
Trump promet d'agir si des manifestants sont exécutés
Donald Trump a encouragé mardi les manifestants en Iran à renverser les institutions et a promis que «l'aide» arrivait, Téhéran dénonçant de son côté des «troubles orchestrés» pour servir de prétexte à une intervention militaire américaine. Selon la diplomatie américaine, une première exécution est prévue dès mercredi.

«Plus de 10 600 manifestants ont été arrêtés (...) Erfan Soltani, 26 ans, dont l'exécution a été programmée pour le 14 janvier, est l'un d'eux», a dit le Département d'Etat dans un message en farsi sur X. Amnesty international a demandé à l'Iran de «surseoir immédiatement à toutes les exécutions, incompris celle d'Erfan Soltani».
«Nous agirons de manière très forte s'ils font une chose pareille», a prévenu le président américain, interrogé mardi soir par un journaliste de la chaîne CBS.



La mission iranienne à l'ONU a accusé les Etats-Unis de chercher à renverser le régime par la force, «des troubles orchestrés et le chaos servant de modus operandi pour fabriquer un prétexte à une intervention militaire».
6:06
«Emeutiers» passibles de la peine de mort, selon le Parquet
Le parquet iranien a annoncé mardi que certaines des personnes arrêtées lors des manifestations s'exposaient à des peines passibles de la peine de mort, sur fond d'inquiétudes sur l'intensification de la répression en Iran. Le bureau des procureurs de Téhéran a déclaré qu'un nombre indéterminé de manifestants seraient poursuivis pour «moharebeh» (guerre contre Dieu, en persan), un des chefs d'accusation les plus graves en Iran et passible de la peine de mort, selon un communiqué cité par la télévision d'Etat.



Ces «émeutiers» seront «bientôt présentés à la justice», selon la même source.
18:17
Berne: 3 manifestants pénètrent dans l’ambassade d’Iran
Une manifestation non autorisée a eu lieu mardi peu après 12h30 devant l'ambassade d'Iran à Berne. Trois hommes ont pénétré dans l’enceinte de l’ambassade d’Iran L'un d'eux a été interpellé sans opposer de résistance. Ses deux compères ont pris la fuite, indique mardi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Dans une atmosphère tendue, les autres manifestants ont été appelés à libérer la chaussée. Alors qu'ils refusaient d'obtempérer, la police a fait usage de spray au poivre pour assurer la sécurité, indique-t-elle. La foule a fini par se disperser. La Thunerstrasse a été fermée pendant une quinzaine de minutes.

Un «incident médical» s'est produit durant la manifestation, une personne ayant été prise en charge par une équipe d'ambulanciers, indique encore le communiqué, sans donner plus de détails.
18:14
Au moins 730 morts en Iran
«Patriotes iraniens, continuez à manifester»: Donald Trump a encouragé mardi les manifestants en Iran à poursuivre leur mouvement et à renverser leurs institutions, promettant que «l'aide» arrivait. En Iran, la répression a fait au moins 730 morts, voire des milliers, selon l'ONG Human Rights Watch.

Le président américain a menacé plusieurs fois d'intervenir militairement depuis le début le 28 décembre du mouvement, l'un des plus vastes depuis la proclamation de la République islamique en 1979.

La répression a fait au moins 734 morts, selon une ONG qui craint un bilan réel plus élevé. Et Human Right de préciser qu'elle «continue de recevoir des rapports faisant état de milliers de morts dans différentes villes et provinces d'Iran», précise l'organisation, après plus de deux semaines de manifestations
16:51
Trump aux manifestants iraniens: renversez le pouvoir
Donald Trump a encouragé mardi les manifestants iraniens à poursuivre leur mouvement jusqu'à renverser les autorités, en promettant sur son réseau Truth Social que «l'aide était en route», sans plus de précisions.

«Patriotes iraniens, CONTINUEZ A MANIFESTER - PRENEZ LE CONTROLE DE VOS INSTITUTIONS!!!», a écrit le président américain, précisant qu'il avait «annulé toutes les réunions avec des responsables iraniens tant que les meurtres insensés de manifestants ne s'arrêtaient pas.»

La veille, il avait annoncé frapper de 25% de droits de douane tout pays commerçant avec l'Iran.
11:36
L'ONU veut des investigations après les violences en Iran
Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk est «horrifié» par les violences grandissantes des forces de sécurité contre les manifestants en Iran. Mardi à Genève, il a demandé des investigations conformes aux normes internationales et des poursuites contre les responsables.

«Les Iraniens ont le droit de manifester pacifiquement», affirme l'Autrichien. Selon des sources «crédibles», des centaines de personnes ont été tuées et des milliers blessées, ajoute un porte-parole. Le Haut-Commissariat dialogue avec les autorités mais il ne peut vérifier lui-même les chiffres, en l'absence d'un bureau dans le pays et en raison des coupures d'Internet. Türk demande aussi de ne pas «instrumentaliser» les manifestations.

Le président américain Donald Trump a menacé les autorités iraniennes d'une offensive en cas de victimes pendant ces rassemblements. Le Haut commissaire exige la fin des violences et de répression, de même que des restrictions à Internet. «La qualification des protestataires comme terroristes pour justifier la violence est inacceptable», a-t-il encore dit.

«La population iranienne et ses demandes» d'égalité et de justice «doivent être entendues», a insisté l'Autrichien. Il dénonce encore les menaces de recours à la peine capitale contre les protestataires. Plusieurs membres des forces de sécurité auraient également été tués.
6:20
Trump impose 25% de droits de douane à qui commerce avec l'Iran
Donald Trump, qui continue à envisager l'option militaire face à la répression des manifestations par Téhéran, a annoncé lundi que tout pays commerçant avec l'Iran serait frappé de droits de douane de 25% par les Etats-Unis. La Chine est le principal partenaire commercial de l'Iran.

«Cette décision est définitive» et «prend effet immédiatement», a affirmé le président américain sur son réseau Truth Social.

6:12
Des frappes en Iran sont toujours une option pour Trump
Donald Trump envisage des frappes aériennes en Iran pour mettre fin à la répression des manifestations qui secouent la République islamique depuis le 28 décembre, a affirmé lundi la Maison Blanche, ajoutant toutefois qu'une voie diplomatique restait ouverte. «Une chose dans laquelle le président Trump excelle est de garder toutes les options sur la table. Et les frappes aériennes sont l'une des très nombreuses options qui s'offrent au commandant en chef», a affirmé à la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.



Toutefois, elle a assuré que «la diplomatie (était) toujours la première option pour le président». Selon elle, une voie diplomatique reste ouverte avec l'Iran, le pouvoir adoptant un «ton très différent» lors de discussions privées avec l'émissaire américain, Steve Witkoff.

«Ce que vous entendez de la part du régime iranien est très différent des messages que l'administration (américaine) reçoit en privé, et je pense que le président veut examiner ces messages», a-t-elle ajouté. Donald Trump «ne souhaite pas voir des gens se faire tuer dans les rues de Téhéran, et malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons actuellement», a également assuré Karoline Leavitt.
La répression fait au moins 600 morts en Iran
La répression des manifestations en Iran a fait plus de 600 morts depuis le début de la contestation selon une ONG, les autorités tentant lundi de leur côté de reprendre le contrôle de la rue avec des rassemblements massifs dans le pays.



A l'appel du président Massoud Pezeshkian, des milliers d'Iraniens ont envahi selon les images de la télévision d'Etat la place de la Révolution, au coeur de Téhéran, en soutien au pouvoir confronté à l'un de ses plus grands défis depuis la proclamation de la République islamique en 1979.

Leur mobilisation est un «avertissement» aux Etats-Unis, a réagi le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, alors que Donald Trump a menacé plusieurs fois d'intervenir militairement.

Dans la capitale, au milieu de drapeaux de la République islamique et de slogans «mort aux Etats-Unis», la foule a récité des prières pour les membres des forces de sécurité tués dans ce que le gouvernement qualifie «d'émeutes». Des dizaines sont morts au total, selon la presse iranienne.
Il se présente comme le sauveur de l'Iran, mais son nom divise
L'Iran mène une guerre contre des «terroristes», a lancé sur place le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, menaçant d'infliger à Donald Trump une leçon «inoubliable» en cas d'attaque américaine.

D'autres rassemblements similaires ont eu lieu dans plusieurs villes, d'après les médias officiels, tandis que le gouvernement a décrété trois jours de deuil national. (ats)
16:31
Le Parlement européen interdit l'entrée de diplomates ou responsables iraniens dans ses locaux
Les diplomates ou responsables officiels iraniens sont désormais interdits d'accès au Parlement européen, a annoncé lundi sa présidente Roberta Metsola.

«Alors que le peuple courageux d'Iran continue de se battre pour ses droits et sa liberté, j'ai décidé aujourd'hui (lundi) d'interdire à tout le personnel diplomatique et à tout autre représentant de la République islamique d'Iran l'accès à l'ensemble des locaux du Parlement européen», a-t-elle déclaré sur X.
13:26
Des milliers de manifestants à Téhéran en soutien au pouvoir
Des milliers d'Iraniens ont envahi lundi une grande place du centre de Téhéran pour marquer leur soutien à la République islamique et rendre hommage aux membres des forces de sécurité morts durant des manifestations contre le pouvoir, selon les images diffusées par la télévision d'Etat.

Des personnes brandissant le drapeau de la République islamique ont envahi la place Enghelab, ou place de la Révolution, et des prières étaient récitées pour les victimes de ce que le gouvernement a qualifié «d'émeutes».
12:27
Iran: le fils de l'ancien chah appelle les forces de sécurité à «rejoindre le peuple»
Le fils de l'ancien chah d'Iran et figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi, a appelé dimanche les forces de sécurité iraniennes à "rejoindre le peuple", alors que le gouvernement tente de réprimer un vaste mouvement de contestation.
Il se présente comme le sauveur de l'Iran, mais son nom divise
12:25
Iran et Etats-Unis: le canal est «ouvert»
Un canal de communication est «ouvert» entre l'Iran et l'émissaire américain pour le Moyen-Orient malgré d'absence de relations diplomatiques entre les deux pays ennemis, a déclaré lundi le ministère iranien des Affaires étrangères.

«Ce canal de communication entre notre ministre des Affaires étrangères (Abbas Araghchi) et l'émissaire spécial du président des Etats-Unis est ouvert», a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï, dans une déclaration retransmise par la télévision d'Etat, semblant faire référence à l'émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff.

«Des messages sont échangés à chaque fois que c'est nécessaire», a-t-il dit, soulignant que les intérêts américains en Iran étaient représentés par l'ambassade de Suisse, en l'absence de relations diplomatiques entre Washington et Téhéran, rompues en 1980.
9:50
L'Iran «ne cherche pas la guerre» mais y «est tout à fait préparé»
L'Iran est tout à fait prêt à la guerre mais également à des négociations, a déclaré lundi le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, après des menaces de Donald Trump d'intervenir militairement pour secourir les manifestants.

«La République islamique d'Iran ne cherche pas la guerre, mais est tout à fait préparée pour la guerre», a déclaré le chef de la diplomatie lors d'une conférence des ambassadeurs étrangers à Téhéran diffusée par la télévision d'Etat. «Nous sommes également prêts à des négociations, mais ces négociations doivent être équitables, avec des droits égaux et fondées sur le respect mutuel», a-t-il ajouté.

9:48
La coupure d'internet imposée le 8 janvier en Iran dure depuis plus de 84 heures
La coupure d'internet en Iran imposée le 8 janvier par les autorités dure maintenant depuis plus de trois jours et demi, a indiqué lundi l'ONG de surveillance de la cybersécurité Netblocks.

«Alors que l'Iran se réveille pour commencer une nouvelle journée, les mesures indiquent que la coupure nationale d'internet a dépassé les 84 heures», a déclaré l'ONG, précisant toutefois que cette coupure pouvait être contournée en utilisant une radio à ondes courtes, une connexion à un réseau cellulaire près des frontières du pays, à Starlink et des téléphones satellitaires.
9:48
La Chine appelle à la paix et s'oppose aux ingérences étrangères
La Chine a appelé lundi toutes les parties à la contestation en cours en Iran à oeuvrer au retour au calme et a dit s'opposer à toute ingérence étrangère dans les affaires iraniennes, y compris une intervention militaire américaine.

«Nous nous opposons toujours aux ingérences dans les affaires intérieures des autres pays», a déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, interrogée lors d'un point de presse régulier sur les propos du président américain Donald Trump parlant d'«options très fortes» étudiées par l'armée américaine en Iran.

«La Chine espère que le gouvernement et le peuple iraniens pourront surmonter les difficultés actuelles et maintenir la stabilité du pays», a-t-elle dit en appelant «toutes les parties à œuvrer davantage en faveur de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient».
9:47
Merz condamne la violence de Téhéran contre le peuple, un «signe de faiblesse»
Le chancelier allemand a «fermement condamné» lundi la violence exercée par les dirigeants iraniens contre leur propre peuple, la qualifiant de «signe de faiblesse», lors d'une conférence de presse en déplacement à Ahmedabad, dans le nord de l'Inde.

«J'appelle les dirigeants iraniens à protéger leur population au lieu de la menacer (...) Cette violence n'est pas un signe de force mais un signe de faiblesse. Elle doit cesser immédiatement», a dit Friedrich Merz, en visite de deux jours en Inde.

6:19
Trump affirme que l'Iran veut «négocier»
Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que l'Iran, aux prises avec une vaste contestation, «veut négocier». Selon lui, une réunion est en préparation avec les dirigeants de la République islamique. Il n'a toutefois pas écarté des options militaires. A bord de l'avion Air Force One, le président américain a estimé que Téhéran commençait à dépasser la ligne rouge qu'il avait fixée concernant les morts de protestataires lors de ce mouvement d'une ampleur inédite depuis trois ans, précisant que l'armée étudiait des «options très fortes».



Donald Trump a ajouté que Téhéran avait appelé samedi pour «négocier» et qu'une rencontre était «en cours de préparation». Il a cependant laissé planer la menace d'une action avant toute entrevue.
6:18
L'armée américaine étudie des options très fortes, dit Trump
Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que l'armée américaine étudiait des «options très fortes» concernant l'Iran. Les craintes d'une répression meurtrière du mouvement de contestation dans le pays se renforcent.
6:17
Près de 200 morts dans les manifestations, selon une ONG
Le pouvoir iranien a perpétré un «massacre» pour réprimer le mouvement de contestation dans le pays, a dénoncé dimanche un groupe de défense des droits humains. Les autorités ont elles appelé à des manifestations lundi en soutien à la République islamique. L'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, a déclaré dimanche avoir confirmé la mort d'au moins 192 manifestants, mais averti que le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus élevé.

«Des informations non vérifiées indiquent qu'au moins plusieurs centaines, voire plus de 2000 personnes selon certaines sources, auraient été tuées», a-t-elle souligné, dénonçant un «massacre» et un «crime (...) majeur contre le peuple iranien». L'IHR a aussi estimé à plus de 2600 les manifestants arrêtés.
6:16
Le gouvernement iranien décrète trois jours de deuil
Le gouvernement iranien a décrété dimanche trois jours de deuil national pour les «martyrs» de la «résistance», notamment les membres des forces de sécurité tués lors des manifestations, a annoncé la télévision d'Etat. Il a appelé à des rassemblements en soutien à la République islamique lundi. Le gouvernement a décrit la lutte contre ce qu'il appelle des «émeutes» comme une «bataille de résistance nationale iranienne contre l'Amérique et le régime sioniste (Israël NDLR)».

Si les autorités disent comprendre les revendications économiques des manifestants, elles fustigent désormais de plus en plus des «émeutiers» instrumentalisés selon elles par l'étranger, les Etats-Unis et Israël en tête.

Le président Massoud Pezeshkian a exhorté la population à participer lundi à une «marche de résistance» dans tout le pays, pour dénoncer les violences commises, selon lui, par des «criminels terroristes urbains». La télévision d'Etat a diffusé des images de bâtiments en feu, dont une mosquée, ainsi que de cortèges funéraires d'agents des forces de l'ordre.

6:15
Une vidéo montre des corps devant une morgue près de Téhéran
Une vidéo, dont la localisation a été authentifiée dimanche, montre des dizaines de corps amoncelés à l'extérieur d'une morgue au sud de Téhéran. Selon des ONG, il s'agit des victimes de la répression des manifestations en Iran. Les images, géo-localisées à la morgue de Kahrizak au sud de la capitale iranienne, montrent des dizaines de corps enveloppés dans des sacs noirs devant une morgue de Téhéran. Des Iraniens semblent être à la recherche de leurs proches disparus.

La vidéo a été publiée en ligne pour la première fois samedi. La morgue est connue officiellement sous le nom de Centre médico-légal de diagnostic et laboratoire de la province de Téhéran. L'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, indique que ces images «montrent un grand nombre de personnes tuées lors des manifestations nationales en Iran».



L'organisation Hengaw, également basée en Norvège, affirme avoir elle-même authentifié ces images. Des défenseurs des droits humains ont accusé les forces de sécurité d'utiliser des balles réelles pour réprimer les manifestations qui durent depuis deux semaines. Le pays a coupé l'internet depuis plus de 60 heures rendant les témoignages difficiles.
6:13
Nouvelles frappes israéliennes dans le sud du Liban
L'armée israélienne a bombardé dimanche un secteur du sud du Liban, annonçant cibler le Hezbollah. Les raids, qui ont fait un mort, interviennent alors que l'armée libanaise a annoncé jeudi avoir mené à bien le désarmement du mouvement pro-iranien au sud du Litani, conformément à l'accord de cessez-le-feu. Le ministère libanais de la Santé a affirmé qu'«une frappe de l'ennemi israélien sur une voiture à Bent Jbeil a(vait) fait un mort». L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir frappé «un terroriste du Hezbollah» dans la région.

L'agence de presse libanaise Ani a affirmé que des «avions de combat» israéliens ont aussi frappé la localité de Kfar Hata, dans le sud du Liban, située au nord du fleuve Litani, faisant état «d'importants dégâts» sur des bâtiments.
6:12
Le chef de l'ONU «choqué» appelle les autorités à la retenue
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est déclaré dimanche «choqué par les rapports faisant état de violences» à l'encontre des manifestants en Iran. Il a appelé les autorités «à faire preuve de la plus grande retenue» dans l'usage de la force. «Tous les Iraniens doivent pouvoir exprimer leurs doléances de manière pacifique et sans crainte. Les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, tels qu'inscrits dans le droit international, doivent être pleinement respectés et protégés», selon un texte transmis par son porte-parole.

Antonio Guterres appelle en outre les autorités «à prendre des mesures permettant l'accès à l'information dans le pays, notamment en rétablissant les communications».

6:11
Plus de 2000 personnes à Paris en soutien au fils de l'ancien chah
Plus de deux mille personnes ont défilé dimanche à Paris à l'appel des partisans du fils de l'ancien chah d'Iran, pour soutenir le mouvement de contestation en cours en Iran. Les manifestants, de toutes générations dont de nombreux jeunes, ont défilé sous des drapeaux de l'ancien régime impérial iranien mais aussi sous des drapeaux israéliens, sans pouvoir approcher de l'ambassade d'Iran à Paris suite à une décision de la préfecture de Paris. «Fermez l'ambassade des mollahs, fabrique de terroristes», scandaient les manifestants.

«En Iran, les gens se sont soulevés dans les rues et nous, Iraniens hors d'Iran, on est là pour montrer qu'on est avec eux et qu'ils ne sont pas seuls», a expliqué à Arya, étudiant iranien de 20 ans, en France depuis janvier 2023. «Cette fois-ci, c'est peut-être différent. Nous sommes plus nombreux dans les rues (...) On attend maintenant ce que notre prince nous dira de faire», a poursuivi le jeune homme, en référence au fils de l'ancien chah et figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi.

6:10
Les «émeutiers» ne doivent pas semer le trouble
Les «émeutiers» ne devraient pas être autorisés à semer le trouble dans la société iranienne, a déclaré le président Massoud Pezeshkian dans sa première prise de parole depuis l'intensification ces derniers jours de la contestation contre le pouvoir.

«Le peuple ne devrait pas permettre aux émeutiers de déstabiliser la société. Le peuple devrait avoir confiance en notre volonté d'instaurer la justice», a-t-il dit dans une interview diffusée par la télévision d'Etat Irib.
