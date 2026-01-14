++ Manifestations en Iran EN DIRECT ++

Au moins 3428 manifestants ont été tués en Iran depuis le début du mouvement de contestation contre le pouvoir, a annoncé mercredi l'ONG Iran Human Rights (IHR), qui a également fait état de plus de 10 000 arrestations.
La forte hausse par rapport au bilan précédent s'explique par «de nouvelles informations reçues de sources au sein des ministères iraniens de la Santé et de l'Education», précise cette organisation basée en Norvège.
«Ce chiffre est un minimum absolu», avertit IHR, qui indique avoir reçu «de nouveaux rapports et témoignages montrant davantage encore l'ampleur de la violence».
