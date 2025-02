Une attaque au couteau à Dublin a fait trois blessés

L'attaque s'est produite dans le quartier de Stoneybatter, à l'est de la ville. Keystone

Un homme a été arrêté à Dublin après une attaque au couteau ayant fait plusieurs blessés, selon les médias locaux.

La police irlandaise a indiqué avoir arrêté dimanche à Dublin un homme soupçonné d'avoir agressé trois personnes qui ont été hospitalisées. Les médias locaux évoquent une attaque à l'arme blanche sans mobile terroriste à ce stade.

Evoquant un «incident grave», la police irlandaise a elle indiqué que l'homme arrêté était actuellement «en détention dans un commissariat du nord de la ville».

«Il n'y a plus de risque pour la population» Les forces de l'ordre

«Trois hommes ont été attaqués lors de cet incident et ont été hospitalisés, deux avec des blessures graves mais sans risque pour leur vie et un troisième avec des blessures plus légères», a précisé la police.

Selon The Irish Times, le suspect a utilisé comme arme des «ustensiles ménagers classiques». Le quotidien ajoute qu'à ce stade la police ne pense pas qu'il s'agisse d'un attentat.

L'attaque s'est produite en début d'après-midi dans le quartier de Stoneybatter, à l'est de la ville et «plusieurs lieux sont actuellement préservés» afin que la police puisse mener des «examens techniques», a indiqué la Garda. La police a lancé un appel à témoins.

La cheffe du parti Sinn Fein et élue de Dublin Mary Lou McDonald a évoqué une attaque «terrible». La population locale «est en état de choc», a-t-elle ajouté sur X. (chl/ats)