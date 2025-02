La violence gangrène le pays: «Où est passée la belle Suède?»

«Un potentiel de violence énorme»: la face cachée de la Suède

Après la tuerie d'Örebro qui a fait dix morts, la Suède voit encore plus clairement les choses: le pays, qui se définit par son ouverture sociale, risque de devoir capituler face à la spirale de la violence.

Niels Anner, Copenhague / ch media

Plus de «International»

Après la fusillade la plus meurtrière que la Suède ait connue récemment, rien n'est plus comme avant. Cela ne vaut pas seulement pour les personnes concernées à Örebro, qui ont fui dans la panique devant un tueur armé de trois fusils. L'homme, un Suédois de 35 ans, a tué dix personnes, en a blessé au moins cinq grièvement, et il aurait pu y en avoir bien plus. La police a déclaré jeudi qu'une quantité de munitions non tirées avait été retrouvée à côté du corps du tireur.

Le fait que l'on ne sache toujours presque rien sur le mobile du tueur de masse renforce l'incertitude. Que s'est-il passé ici? Que se passe-t-il en Suède? Le massacre d'Örebro ébranle la société non seulement en raison des nombreuses victimes et de la brutalité de l'acte, mais aussi parce qu'une école a été touchée. Les écoles sont le cœur de la démocratie, a commenté un journal suédois – et c'est justement là que la violence a connu la pire escalade.

Rickard Andersson, l'auteur présumé de la fusillade, aurait voulu s'en prendre à des étrangers. On l'entendrait dire dans une vidéo «Vous allez quitter l'Europe!» durant l'attaque.

Bien sûr, la Suède a déjà connu d'autres actes de violence choquants, mais pas à cette échelle:

En 2015, un terroriste d'extrême droite faisait trois morts dans une attaque au couteau dans une école;

En 2017, un terroriste islamiste ouzbek a lancé un camion dans une zone piétonne de Stockholm, faisant 5 morts et 15 blessés;

Ou les assassinats du chef du gouvernement Olof Palme en 1986 ou de la ministre des Affaires étrangères Anna Lindh, poignardée dans un centre commercial en 2003 pour son soutien aux bombardements de l'Otan sur la Serbie.

Ces dernières années, les conflits entre gangs de plus en plus sanglants ont marqué les villes, avec des centaines de fusillades et de nombreux morts. Rien qu'en janvier, on a dénombré 23 fusillades plus 32 attentats à la bombe contre des maisons et des magasins. Dans les quartiers résidentiels, la peur des criminels domine. Notamment parce que des adolescents de plus en plus jeunes sont entraînés dans la criminalité des gangs. Des études montrent que nombre d'entre eux ont des problèmes psychiques et sociaux.

Le chef du gouvernement, Ulf Kristersson, a reconnu fin janvier que la situation n'était «pas sous contrôle». Certains observateurs lient ces nombreux problèmes à des années de forte immigration. C'est pourquoi sa coalition de droite va renforcer sa politique restrictive. Quelques jours plus tard, Salwan Momika, qui avait brûlé le Coran, était assassiné à son domicile.

Un énorme potentiel de violence dans la société

«C’est de la folie», a écrit un journaliste spécialisé dans les affaires criminelles pour le journal Expressen à propos du développement de la violence. David Sausdal, criminologue reconnu de l'université de Lund, a déclaré dans une interview:

«Par rapport à ses voisins nordiques, la Suède affiche une propension à la violence extrême et un potentiel de violence énorme»

Les raisons de ces actes sont multiples, mais le David Sausdal estime que la Suède doit désormais mener d'urgence un débat de fond.

Le roi de Suède Carl XVI Gustaf et la reine Silvia ont déposé des fleurs devant l'école d'Örebro. Keystone

Celui-ci sera d'autant plus importante s'il s'avère que la fusillade n'a rien à voir avec le terrorisme, les gangs ou l'immigration, mais qu'il s'agit de l'acte d'un solitaire souffrant de troubles psychiques. Et il est important parce que l'image que le pays se fait de lui-même, celle d'un havre d'ouverture et d'un Etat-providence soucieux de tous, est en train de s'effriter. Lorsque le couple royal s'est rendu à Örebro et a fait son hommage sur place, la reine Silvia a demandé aux caméras:

«Où est passée la belle Suède?»

Elle espère sincèrement que «tout le monde contribuera à la reconstruire».

Reste à savoir si cela sera plus qu'un voeu pieux. Plusieurs experts ont déclaré que ce n'était malheureusement qu'une question de temps avant que la Suède ne connaisse à nouveau une terrible fusillade dans une école:

«Cela semble dur, mais nous avons beaucoup d'armes en circulation et il faut s'attendre à ce que la violence dans la société s'étende à l'école» Lena Ljungdahl, Centre contre l'extrémisme violent (CVE)

L'école Risbergska était déjà préparée, elle avait, comme d'autres écoles, formé son personnel pour que les classes se barricadent immédiatement - ce qui aurait permis d'éviter encore plus de victimes.

Image: watson

Le gouvernement a annoncé vouloir mieux protéger les écoles. Il est question de portes verrouillées, de contrôles des sacs et de lois plus sévères sur les armes. Ce sont des moyens de lutter contre la peur - pas faux, dit le criminologue David Sausdal, mais qui luttent surtout contre les symptômes. Il faut une discussion approfondie sur «la raison pour laquelle les hommes suédois, surtout les plus jeunes, ont une tendance à la violence mortelle».

Traduit et adapté par Chiara Lecca