La colère s'est répandue sur les réseaux sociaux. Un mouvement de soutien a pris forme avec le hashtag #Mahsa_Amini. Sous ce hashtag, des femmes publient des vidéos où on les voit se couper les cheveux ou brûler leur hijab.

Cité par la BBC, l'hôpital Kasra, au nord de Téhéran, déclare que Mahsa Amini a été admise mardi et ne montrait «aucun signe vital». Sa mort a été annoncée vendredi, après trois jours de coma.

Cheveux coupés et voiles brûlés: les Iraniennes sont en colère

